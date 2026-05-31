Fisco alerta para mensagens fraudulentas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar os contribuintes para uma mensagem fraudulenta. A entidade mostra alguns exemplos das mensagens e diz que estas são falsas e devem ser ignoradas. "O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos", alerta o Fisco. "Em caso algum deverá efetuar essas operações", realça.Num dos exemplos da AT, os visados são informados de que foi “detetado um pedido de alteração” à sua declaração de IRS, sendo sugerido “confirmar ou anular esta alteração”, através de um 'link'.Outras situações indicadas pela AT têm a ver com o recálculo automático do IRS, ou com uma suposta verificação de dados pessoais na conta do Portal das Finanças ou com uma fatura eletrónica (FE) referente ao registo fiscal do visado.