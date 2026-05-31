Fisco alerta para mensagens fraudulentas
Foto: Leonardo Negrão
Economia

Fisco alerta para mensagens fraudulentas

Autoridade Tributária diz que em caso algum deverá efetuar as operações que são solicitadas.
Sofia Fonseca
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A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar os contribuintes para uma mensagem fraudulenta. A entidade mostra alguns exemplos das mensagens e diz que estas são falsas e devem ser ignoradas.

"O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos", alerta o Fisco. "Em caso algum deverá efetuar essas operações", realça.

Num dos exemplos da AT, os visados são informados de que foi “detetado um pedido de alteração” à sua declaração de IRS, sendo sugerido “confirmar ou anular esta alteração”, através de um 'link'.

Outras situações indicadas pela AT têm a ver com o recálculo automático do IRS, ou com uma suposta verificação de dados pessoais na conta do Portal das Finanças ou com uma fatura eletrónica (FE) referente ao registo fiscal do visado.

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