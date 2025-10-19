Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Lisboa, 9 de outubro de 2025.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças. Lisboa, 9 de outubro de 2025.Foto: Gerardo Santos
Economia

Estado levanta 800 milhões euros da almofada de segurança em 2025 e 2026 para abater dívida pública

Finanças prevêem usar 600 milhões de euros dos depósitos este ano mais 200 milhões no próximo, um instrumento exigido pela troika no ajustamento. Além disto, cortam 700 milhões nos empréstimos do PRR.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Dívida pública
PRR
Plano de Recuperação e Resiliência
edição impressa
Orçamento do Estado 2026
Orçamento do Estado 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt