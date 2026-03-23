Em fevereiro tem Carnaval: verão brasileiro bate recorde de turistas europeus em 2026

Em alta como destino turístico nos últimos anos, o Brasil, em 2026, voltou a bater recordes de visitantes durante a temporada mais alta do país. Entre janeiro e fevereiro, foram 2,6 milhões de turistas internacionais a visitar o Brasil, sendo que, apenas em fevereiro, mês do Carnaval, o país registou a entrada de 1.287.800 visitantes.Portugal destacou-se como um dos países que mais enviou turistas para o Brasil, com um aumento de mais de 30% em comparação com 2025. Os dados são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.“Os números mostram que o Brasil segue como tendência mundial em 2026 e é protagonista no cenário mundial, com potencial para novos negócios e crescimento neste ano. O aumento expressivo entre países da Europa reflete a eficácia das nossas estratégias de promoção internacional, realizadas em parceria com estados e setor privado, que entregam diversificação de experiências com muita brasilidade”, destaca Marcelo Freixo, presidente do Visit Brasil/Embratur.O período de janeiro foi o melhor da história em número de visitantes e o de fevereiro o mais alto dos últimos 20 anos (e segundo maior da história). Já em relação ao mesmo bimestre em 2025, o Brasil registou crescimento de 18,55% na entrada de viajantes europeus.Da Europa chegaram ao todo 411.804 turistas no período. A seguir a Portugal, país europeu que mais enviou turistas para o Brasil em janeiro e fevereiro (67.819 visitantes), estão Alemanha, Reino Unido e França..Portugal ultrapassa a França na emissão de turistas da Europa para o Brasil.15 restaurantes para conhecer em São Paulo, a cidade brasileira mais visitada por turistas estrangeiros