Dona da SIC confirma negociações com grupo da família de Berlusconi para venda de “participação relevante”

A notícia avançada pela imprensa italiana de que o grupo MFE - MediaForEurope está em negociações com a Impresa, dona da SIC e do semanário Expresso, para a aquisição de "participação relevante" na empresa portuguesa, confirma-se. "Face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito", avança a Impresa em comunicado enviado este sábado, dia 27 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O grupo gerido por Francisco Balsemão diz ainda que "caso venha a existir informação privilegiada, será feita comunicação ao mercado". O grupo italiano MFE é dono dos canais televisivos italianos Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e dos espnhóis Telecinco, Cuatro e Be Mad, e pertence à família de Sílvio Berlusconi, o empresário e político italiano, várias vezes primeiro-ministro do país, que morreu em junho de 2023. .Impresa vende sede ao BPI por 37 milhões de euros.Impresa com prejuízos de mais de 65 milhões anuncia corte de custos\n\n