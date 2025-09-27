Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa
Economia

Dona da SIC confirma negociações com grupo da família de Berlusconi para venda de “participação relevante”

Grupo MFE - MediaForEurope tem vários canais televisivos em Itália e é dono dos espanhóis Telecinco e Cuatro.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

A notícia avançada pela imprensa italiana de que o grupo MFE - MediaForEurope está em negociações com a Impresa, dona da SIC e do semanário Expresso, para a aquisição de "participação relevante" na empresa portuguesa, confirma-se.

"Face às notícias divulgadas na comunicação social, a Impresa informa que lhe foi comunicado pelo seu acionista maioritário que este se encontra a desenvolver contactos, em exclusividade, com o grupo MFE com vista à avaliação de potenciais operações societárias para a aquisição de uma participação relevante na Impresa, embora não exista, nesta data, qualquer acordo vinculativo entre o acionista e a MFE para o efeito", avança a Impresa em comunicado enviado este sábado, dia 27 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo gerido por Francisco Balsemão diz ainda que "caso venha a existir informação privilegiada, será feita comunicação ao mercado".

O grupo italiano MFE é dono dos canais televisivos italianos Canale 5, Italia 1 e Rete 4, e dos espnhóis Telecinco, Cuatro e Be Mad, e pertence à família de Sílvio Berlusconi, o empresário e político italiano, várias vezes primeiro-ministro do país, que morreu em junho de 2023.

