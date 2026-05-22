DN promove Grande Conferência anual no dia 15 de junho: conheça o programa

A edição de 2026 da Grande Conferência Anual do Diário de Notícias vai ter lugar no dia 15 de junho, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa. Em debate vão estar os grandes temas em Portugal e no mundo, desde a geopolítica à Inteligência Artificial, ao futuro dos sistemas de Saúde e às grandes tendências da economia portuguesa.O evento terá lugar a partir das 8h30, com a receção e acreditação dos participantes. Às 9h00, o diretor do Diário de Notícias dará as boas-vindas, seguindo-se a intervenção de abertura do encontro, por Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.Ao longo do dia, terão lugar intervenções de personalidades de várias áreas, como António Leitão Amaro, Ana Miguel dos Santos, António Martins da Cruz, Luís Amado, João Varandas Fernandes, Jaime Nogueira Pinto, Marco Galinha, Jorge Rebelo de Almeida, Joaquim Miranda Sarmento, Diogo Feio, Maria Manuela Leitão Marques, Guilherme d'Oliveira Martins e Maria de Belém Roseira, entre outras. O encerramento está previsto para as 17h50 e deverá estar a cargo do Presidente da República, António José Seguro (aguardando-se confirmação).A Grande Conferência Anual do DN é um fórum onde são debatidos os grandes temas de Portugal e do mundo (ver notícias sobre as edições anteriores, nas peças relacionadas). Para mais informações e inscrições, por favor contacte a nossa equipa através do email eventos@dn.pt. Abaixo partilhamos o programa do evento, atualizado à data de hoje. Poderá sofrer alterações, uma vez que aguardamos as confirmações de presença de vários oradores convidados, que não estão aqui listados..Saiba mais aqui https://grandeconferencia.dn.pt/.GRANDE CONFERÊNCIA DO DIÁRIO DE NOTÍCIASAuditório da Fundação Champalimaud - 15 de junho de 2026Programa Provisório 08h30 – Receção dos convidados09h00 – Boas-vindas por Filipe Alves, Diretor do Diário de Notícias09h05 - Abertura por Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud 09h20 - O mundo em 2026Ana Miguel dos Santos, Especialista em Defesa e Segurança António Martins da Cruz, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros - Luís Amado, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Nogueira Pinto, Historiador Moderação por Leonídio Paulo Ferreira, Diretor Adjunto do DN10h20 – Coffee Break10h50 – Saúde no século XXI: universalidade, ética e tecnologiaJoão Varandas Fernandes, Médico e Professor Universitário Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde Orador TBCModeração por Cecília Carmo, Subdiretora do DN11h30 - Conversa em palco com António Leitão Amaro, ministro da Presidência11h50 - Ciber-ameaças e novos riscosHugo Costeira, Vice Presidente da Rubidex.ai para as Operações na Europa Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Sandra Maximiano, Presidente da Anacom*Moderação por Nuno Vinha, Diretor Adjunto do DN12h30 – Intervalo para Almoço14h20 – A economia portuguesa em 2026Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé Marco Galinha, Presidente do Grupo BEL Orador TBCModeração por Margarida Vaqueiro Lopes, Subdiretora do DN e Diretora executiva do Dinheiro Vivo15h00 - Tecnologia e IA: ética, inovação e geopolíticaAntónio Costa e Silva, ex-Ministro da Economia Diogo Madeira, Diretor da Huawei Portugal Luísa Ribeiro Lopes, CEO da .PT Maria Manuel Leitão Marques, ex-Ministra da Presidência e Eurodeputada Moderação por Nuno Vinha, Diretor Adjunto do DN15h50 - Coffee Break16h20 - Keynote Speaker: Joaquim Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças*16h40 - Portugal na Era da IncertezaDiogo Feio, Advogado Elisa Ferreira, Ex-Comissária Europeia Guilherme D’Oliveira Martins, Jurista Moderação por Filipe Alves, Diretor do DN 17h20 - Entrega de “Prémios Diário de Notícias" a três personalidades que se destacaram em diferentes áreas da vida portuguesa, como o serviço público, a cultura, os negócios (contributos para a inovação e para a competitividade da economia), o desporto, a ciência e na academia. A entrega será realizada pelo Presidente do Grupo BEL, acionista do Global Media Group, Marco Galinha e por Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias.17h40 - Comentário final por Marco Galinha, Presidente do Grupo BEL 17h50 - Encerramento pelo Presidente da República, António José Seguro* (*) - A confirmar .'Best of' da Grande Conferência do Diário de Notícias - Defesa Nacional.Grande Conferência DN. Defesa Nacional e a Nova Ordem Mundial em debate