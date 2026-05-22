O DN é um jornal com mais de 160 de história e forte presença digital, além de circular em banca de segunda à sexta. A sua Grande Conferência deste ano terá lugar a 15 de junho.
O DN é um jornal com mais de 160 de história e forte presença digital, além de circular em banca de segunda à sexta. A sua Grande Conferência deste ano terá lugar a 15 de junho.Reinaldo Rodrigues
Economia

DN promove Grande Conferência anual no dia 15 de junho: conheça o programa

Edição de 2026 da Grande Conferência do DN vai ter lugar no dia 15 de junho, na Fundação Champalimaud. Geopolítica, I.A. e futuro da economia portuguesa em debate. Faça já a sua pré-inscrição.
Diário de Notícias
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A edição de 2026 da Grande Conferência Anual do Diário de Notícias vai ter lugar no dia 15 de junho, no auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa. Em debate vão estar os grandes temas em Portugal e no mundo, desde a geopolítica à Inteligência Artificial, ao futuro dos sistemas de Saúde e às grandes tendências da economia portuguesa.

O evento terá lugar a partir das 8h30, com a receção e acreditação dos participantes. Às 9h00, o diretor do Diário de Notícias dará as boas-vindas, seguindo-se a intervenção de abertura do encontro, por Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.

Ao longo do dia, terão lugar intervenções de personalidades de várias áreas, como António Leitão Amaro, Ana Miguel dos Santos, António Martins da Cruz, Luís Amado, João Varandas Fernandes, Jaime Nogueira Pinto, Marco Galinha, Jorge Rebelo de Almeida, Joaquim Miranda Sarmento, Diogo Feio, Maria Manuela Leitão Marques, Guilherme d'Oliveira Martins e Maria de Belém Roseira, entre outras. O encerramento está previsto para as 17h50 e deverá estar a cargo do Presidente da República, António José Seguro (aguardando-se confirmação).

A Grande Conferência Anual do DN é um fórum onde são debatidos os grandes temas de Portugal e do mundo (ver notícias sobre as edições anteriores, nas peças relacionadas). Para mais informações e inscrições, por favor contacte a nossa equipa através do email eventos@dn.pt.

Abaixo partilhamos o programa do evento, atualizado à data de hoje. Poderá sofrer alterações, uma vez que aguardamos as confirmações de presença de vários oradores convidados, que não estão aqui listados.

Saiba mais aqui https://grandeconferencia.dn.pt/

GRANDE CONFERÊNCIA DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Auditório da Fundação Champalimaud - 15 de junho de 2026

Programa Provisório

08h30 – Receção dos convidados

09h00 – Boas-vindas por Filipe Alves, Diretor do Diário de Notícias

09h05 - Abertura por Leonor Beleza, Presidente da Fundação Champalimaud

09h20 - O mundo em 2026

Ana Miguel dos Santos, Especialista em Defesa e Segurança

António Martins da Cruz, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros -

Luís Amado, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros

Jaime Nogueira Pinto, Historiador

Moderação por Leonídio Paulo Ferreira, Diretor Adjunto do DN

10h20 – Coffee Break

10h50 – Saúde no século XXI: universalidade, ética e tecnologia

João Varandas Fernandes, Médico e Professor Universitário

Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde

Orador TBC

Moderação por Cecília Carmo, Subdiretora do DN

11h30 - Conversa em palco com António Leitão Amaro, ministro da Presidência

11h50 - Ciber-ameaças e novos riscos

Hugo Costeira, Vice Presidente da Rubidex.ai para as Operações na Europa 

Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança

Sandra Maximiano, Presidente da Anacom*

Moderação por Nuno Vinha, Diretor Adjunto do DN

12h30 – Intervalo para Almoço

14h20 – A economia portuguesa em 2026

Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé

Marco Galinha, Presidente do Grupo BEL

Orador TBC

Moderação por Margarida Vaqueiro Lopes, Subdiretora do DN e Diretora executiva do Dinheiro Vivo

15h00 - Tecnologia e IA: ética, inovação e geopolítica

António Costa e Silva, ex-Ministro da Economia

Diogo Madeira, Diretor da Huawei Portugal   

Luísa Ribeiro Lopes, CEO da .PT

Maria Manuel Leitão Marques, ex-Ministra da Presidência e Eurodeputada

Moderação por Nuno Vinha, Diretor Adjunto do DN

15h50 - Coffee Break

16h20 - Keynote Speaker: Joaquim Miranda Sarmento, Ministro de Estado e das Finanças*

16h40 - Portugal na Era da Incerteza

Diogo Feio, Advogado

Elisa Ferreira, Ex-Comissária Europeia

Guilherme D’Oliveira Martins, Jurista

Moderação por Filipe Alves, Diretor do DN

17h20 - Entrega de “Prémios Diário de Notícias" a três personalidades que se destacaram em diferentes áreas da vida portuguesa, como o serviço público, a cultura, os negócios (contributos para a inovação e para a competitividade da economia), o desporto, a ciência e na academia. A entrega será realizada pelo Presidente do Grupo BEL, acionista do Global Media Group, Marco Galinha e por Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias.

17h40 - Comentário final por Marco Galinha, Presidente do Grupo BEL

17h50 -  Encerramento pelo Presidente da República, António José Seguro*

(*) - A confirmar

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