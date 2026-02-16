Em Lisboa, os cruzeiros geram um impacto económico superior a 80 milhões de euros
Em Lisboa, os cruzeiros geram um impacto económico superior a 80 milhões de eurosFOTO: Leonardo Negrão/Global Imagens
Economia

Cruzeiros asseguram crescimento com 37,7 milhões de passageiros em 2025

Indústria está a investir 60 mil milhões de euros para lançar ao mar 80 novos navios até 2036. É a resposta ao interesse mundial por férias em cruzeiro. Aposta na sustentabilidade é também um foco.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Passageiros
Cruzeiros
Férias
cimeira
edição impressa
navio cruzeiro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt