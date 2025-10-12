Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os processos judiciais contra o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado (aqui numa foto de arquivo), ainda decorrem nos tribunais.
Economia

Contribuintes portugueses recuperaram apenas 3,5% de toda a ajuda concedida à banca

Crise começou em 2008 e apoios ao sector, onde pontificam casos BPN, BPP, Banif, BES/Novo Banco, exigiu máximo de 22 mil milhões de euros. Hoje, falta saldar 21,3 mil milhões, 96,5% desse total.
Luís Reis Ribeiro
Despesa pública
Dívida pública
tribunal de Contas
Juros da dívida
edição impressa
bancarrota
apoios estatais

