Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Aeroporto Humberto Delgado
Aeroporto Humberto DelgadoLeonardo Negrão
Economia

Companhias aéreas devem 145 milhões de euros a passageiros até setembro por atrasos e cancelamentos

Até setembro, 36% dos voos que partiram dos aeroportos portugueses sofreram disrupções. Portugal é o terceiro país na Europa com mais passageiros afetados e TAP lidera atrasos e cancelamentos.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
TAP
Aviação
Aeroportos
edição impressa
direitos dos passageiros
passageiros aéreos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt