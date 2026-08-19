Portal da Segurança Social.
Portal da Segurança Social.FOTO: Pedro Correia
Economia

Como funciona e para que serve a Segurança Social?

O Sistema de Segurança Social tem estado na agenda devido ao mais recente estudo apresentado este mês de agosto. O que é isto da Segurança Social e porque é que ela é tão importante para nós?
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1. O que é a Segurança Social?

A Segurança Social é um sistema público de proteção social que garante direitos fundamentais, promove igualdade de oportunidades e assegura a coesão social. Base legal: Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro.

O sistema abrange todas as pessoas que vivem ou trabalham em Portugal, independentemente da nacionalidade.

 2. Princípios fundamentais

  • Universalidade – todos têm direito à proteção social.

  • Igualdade – proibição de discriminação.

  • Solidariedade – entre pessoas e entre gerações.

  • Equidade social  – tratar de forma diferente quem está em situações diferentes.

  • Subsidiariedade  – valorização do papel das famílias e entidades sociais.

  • Responsabilidade pública  – cabe ao Estado garantir o funcionamento do sistema.

  • Complementaridade  – articulação entre proteção pública, cooperativa e privada.

  • Coesão intergeracional  – equilíbrio entre direitos e deveres das gerações.

 3. Quem gere o sistema?

A gestão é assegurada pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS), um instituto público com autonomia administrativa e financeira, sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Criado em 2001, o ISS tem jurisdição nacional e integra serviços centrais, centros distritais e o Centro Nacional de Pensões.

4. Como se financia?

O financiamento assenta em três fontes principais:

·       Contribuições dos trabalhadores e empregadores (regime contributivo).

  • Transferências do Estado (regime não contributivo e ação social).

  • Outras receitas complementares.

O princípio da solidariedade implica que contribuições de uns financiam prestações de outros, garantindo sustentabilidade intergeracional.

 5. Quem está abrangido?

O sistema abrange:

  • Trabalhadores por conta de outrem.

  • Trabalhadores independentes.

  • Beneficiários do regime não contributivo.

  • Residentes em Portugal que necessitem de proteção social.

 6. Que regimes existem?

O sistema organiza-se em três grandes regimes, definidos na Lei n.º 4/2007:

1) Regime Contributivo

Financiado por contribuições de trabalhadores e empregadores. Protege situações como:

  • Doença

  • Parentalidade

  • Desemprego

  • Invalidez

  • Velhice (pensões)

  • Morte (pensões de sobrevivência)

2) Regime Não Contributivo

Financiado pelo Estado. Destina-se a pessoas sem capacidade contributiva ou em situação de carência. Inclui:

  • Pensão social de velhice

  • Complemento solidário para idosos

  • Subsídios sociais diversos

3) Ação Social

Intervenção direta do Estado e instituições sociais para:

  • Inclusão social

  • Apoio a famílias vulneráveis

  • Respostas sociais (creches, lares, etc.)

 7. Quais são os direitos e prestações?

Os direitos principais são os seguintes:

  • Proteção na doença

  • Proteção na parentalidade

  • Proteção no desemprego

  • Proteção na invalidez e velhice

  • Proteção na morte

  • Apoios à inclusão e ação social

8. Como funciona a relação com o cidadão?

A plataforma Segurança Social Direta (SSD) permite:

  • Consultar situação contributiva

  • Emitir declarações

  • Aceder à conta-corrente

  • Consultar pagamentos e recebimentos

  • Gerir processos e notificações

A SSD é um serviço oficial do ISS, acessível via autenticação com senha ou Chave Móvel Digital. Pode também dirigir-se a um balcão da Segurança Social, com atendimento presencial, por norma através de agendamento.

 9. Como está organizada a Segurança Social?

O ISS integra:

  • Serviços Centrais

  • Centro Nacional de Pensões

  • 18 Centros Distritais

  • Rede de atendimento ao público

 10. Em resumo

O sistema funciona através de:

  1. Contribuições → trabalhadores e empresas financiam o regime contributivo.

  2. Gestão pública → o ISS administra prestações, pensões e apoios.

  3. Princípios legais → universalidade, igualdade, solidariedade e responsabilidade pública.

  4. Proteção social → prestações para doença, desemprego, parentalidade, velhice, invalidez, morte e inclusão social.

  5. Ação social → respostas sociais e apoio a famílias vulneráveis.

  6. Plataforma digital → Segurança Social Direta centraliza informação e serviços.

*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial (Microsoft Copilot), sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.

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