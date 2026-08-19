Como funciona e para que serve a Segurança Social?

1. O que é a Segurança Social?

A Segurança Social é um sistema público de proteção social que garante direitos fundamentais, promove igualdade de oportunidades e assegura a coesão social. Base legal: Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro.

O sistema abrange todas as pessoas que vivem ou trabalham em Portugal, independentemente da nacionalidade.

2. Princípios fundamentais

Universalidade – todos têm direito à proteção social.

Igualdade – proibição de discriminação.

Solidariedade – entre pessoas e entre gerações.

Equidade social – tratar de forma diferente quem está em situações diferentes.

Subsidiariedade – valorização do papel das famílias e entidades sociais.

Responsabilidade pública – cabe ao Estado garantir o funcionamento do sistema.

Complementaridade – articulação entre proteção pública, cooperativa e privada.

Coesão intergeracional – equilíbrio entre direitos e deveres das gerações.

3. Quem gere o sistema?

A gestão é assegurada pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS), um instituto público com autonomia administrativa e financeira, sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Criado em 2001, o ISS tem jurisdição nacional e integra serviços centrais, centros distritais e o Centro Nacional de Pensões.

4. Como se financia?

O financiamento assenta em três fontes principais:

· Contribuições dos trabalhadores e empregadores (regime contributivo).

Transferências do Estado (regime não contributivo e ação social).

Outras receitas complementares.

O princípio da solidariedade implica que contribuições de uns financiam prestações de outros, garantindo sustentabilidade intergeracional.

5. Quem está abrangido?

O sistema abrange:

Trabalhadores por conta de outrem.

Trabalhadores independentes.

Beneficiários do regime não contributivo.

Residentes em Portugal que necessitem de proteção social.

6. Que regimes existem?

O sistema organiza-se em três grandes regimes, definidos na Lei n.º 4/2007:

1) Regime Contributivo

Financiado por contribuições de trabalhadores e empregadores. Protege situações como:

Doença

Parentalidade

Desemprego

Invalidez

Velhice (pensões)

Morte (pensões de sobrevivência)

2) Regime Não Contributivo

Financiado pelo Estado. Destina-se a pessoas sem capacidade contributiva ou em situação de carência. Inclui:

Pensão social de velhice

Complemento solidário para idosos

Subsídios sociais diversos

3) Ação Social

Intervenção direta do Estado e instituições sociais para:

Inclusão social

Apoio a famílias vulneráveis

Respostas sociais (creches, lares, etc.)

7. Quais são os direitos e prestações?

Os direitos principais são os seguintes:

Proteção na doença

Proteção na parentalidade

Proteção no desemprego

Proteção na invalidez e velhice

Proteção na morte

Apoios à inclusão e ação social

8. Como funciona a relação com o cidadão?

A plataforma Segurança Social Direta (SSD) permite:

Consultar situação contributiva

Emitir declarações

Aceder à conta-corrente

Consultar pagamentos e recebimentos

Gerir processos e notificações

A SSD é um serviço oficial do ISS, acessível via autenticação com senha ou Chave Móvel Digital. Pode também dirigir-se a um balcão da Segurança Social, com atendimento presencial, por norma através de agendamento.

9. Como está organizada a Segurança Social?

O ISS integra:

Serviços Centrais

Centro Nacional de Pensões

18 Centros Distritais

Rede de atendimento ao público

10. Em resumo

O sistema funciona através de:

Contribuições → trabalhadores e empresas financiam o regime contributivo. Gestão pública → o ISS administra prestações, pensões e apoios. Princípios legais → universalidade, igualdade, solidariedade e responsabilidade pública. Proteção social → prestações para doença, desemprego, parentalidade, velhice, invalidez, morte e inclusão social. Ação social → respostas sociais e apoio a famílias vulneráveis. Plataforma digital → Segurança Social Direta centraliza informação e serviços.

*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial (Microsoft Copilot), sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.