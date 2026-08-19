Como funciona e para que serve a Segurança Social?
1. O que é a Segurança Social?
A Segurança Social é um sistema público de proteção social que garante direitos fundamentais, promove igualdade de oportunidades e assegura a coesão social. Base legal: Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro.
O sistema abrange todas as pessoas que vivem ou trabalham em Portugal, independentemente da nacionalidade.
2. Princípios fundamentais
Universalidade – todos têm direito à proteção social.
Igualdade – proibição de discriminação.
Solidariedade – entre pessoas e entre gerações.
Equidade social – tratar de forma diferente quem está em situações diferentes.
Subsidiariedade – valorização do papel das famílias e entidades sociais.
Responsabilidade pública – cabe ao Estado garantir o funcionamento do sistema.
Complementaridade – articulação entre proteção pública, cooperativa e privada.
Coesão intergeracional – equilíbrio entre direitos e deveres das gerações.
3. Quem gere o sistema?
A gestão é assegurada pelo Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS), um instituto público com autonomia administrativa e financeira, sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Criado em 2001, o ISS tem jurisdição nacional e integra serviços centrais, centros distritais e o Centro Nacional de Pensões.
4. Como se financia?
O financiamento assenta em três fontes principais:
· Contribuições dos trabalhadores e empregadores (regime contributivo).
Transferências do Estado (regime não contributivo e ação social).
Outras receitas complementares.
O princípio da solidariedade implica que contribuições de uns financiam prestações de outros, garantindo sustentabilidade intergeracional.
5. Quem está abrangido?
O sistema abrange:
Trabalhadores por conta de outrem.
Trabalhadores independentes.
Beneficiários do regime não contributivo.
Residentes em Portugal que necessitem de proteção social.
6. Que regimes existem?
O sistema organiza-se em três grandes regimes, definidos na Lei n.º 4/2007:
1) Regime Contributivo
Financiado por contribuições de trabalhadores e empregadores. Protege situações como:
Doença
Parentalidade
Desemprego
Invalidez
Velhice (pensões)
Morte (pensões de sobrevivência)
2) Regime Não Contributivo
Financiado pelo Estado. Destina-se a pessoas sem capacidade contributiva ou em situação de carência. Inclui:
Pensão social de velhice
Complemento solidário para idosos
Subsídios sociais diversos
3) Ação Social
Intervenção direta do Estado e instituições sociais para:
Inclusão social
Apoio a famílias vulneráveis
Respostas sociais (creches, lares, etc.)
7. Quais são os direitos e prestações?
Os direitos principais são os seguintes:
Proteção na doença
Proteção na parentalidade
Proteção no desemprego
Proteção na invalidez e velhice
Proteção na morte
Apoios à inclusão e ação social
8. Como funciona a relação com o cidadão?
A plataforma Segurança Social Direta (SSD) permite:
Consultar situação contributiva
Emitir declarações
Aceder à conta-corrente
Consultar pagamentos e recebimentos
Gerir processos e notificações
A SSD é um serviço oficial do ISS, acessível via autenticação com senha ou Chave Móvel Digital. Pode também dirigir-se a um balcão da Segurança Social, com atendimento presencial, por norma através de agendamento.
9. Como está organizada a Segurança Social?
O ISS integra:
Serviços Centrais
Centro Nacional de Pensões
18 Centros Distritais
Rede de atendimento ao público
10. Em resumo
O sistema funciona através de:
Contribuições → trabalhadores e empresas financiam o regime contributivo.
Gestão pública → o ISS administra prestações, pensões e apoios.
Princípios legais → universalidade, igualdade, solidariedade e responsabilidade pública.
Proteção social → prestações para doença, desemprego, parentalidade, velhice, invalidez, morte e inclusão social.
Ação social → respostas sociais e apoio a famílias vulneráveis.
Plataforma digital → Segurança Social Direta centraliza informação e serviços.
*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial (Microsoft Copilot), sujeito a edição jornalística e cumpre todas as regras éticas e deontológicas.