Valdis Dombrovskis, comissário europeu da Economia. Bruxelas, 21 de maio de 2026.
Valdis Dombrovskis, comissário europeu da Economia. Bruxelas, 21 de maio de 2026.Foto: OLIVIER HOSLET / EPA
Economia

Comissão corta a fundo no crescimento do país e teme pelo turismo em 2026

Governo promete continuar a ajudar a economia neste choque económico em andamento. E tem folga herdada do ano passado, mostra o Conselho das Finanças.
Luís Reis Ribeiro
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