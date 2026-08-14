Combustíveis voltam a disparar e de forma acentuada na próxima semana
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Economia

Combustíveis voltam a disparar e de forma acentuada na próxima semana

O litro de gasóleo sobe 10 cêntimos e a gasolina avança 9 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas. Os valores ainda podem sofrer mexidas, caso o Governo faça alterações ao ISP.
Tomás Gonçalves Pereira
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Gasóleo e gasolina vão ficar mais caros na segunda-feira, 17 de agosto.

Depois de uma descida na semana passada, o gasóleo simples volta a subir, na ordem de dez cêntimos por litro. Ao mesmo tempo, a gasolina 95 simples vai avançar nove cêntimos, de acordo com a projeção do Automóvel Club de Portugal (ACP).

Até esta sexta-feira, o preço médio do diesel custa 1,967 euros, ao passo que a gasolina está nos 1,885 euros, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) . Caso as previsões se confirmem, os preços atingem 2,068 euros e 1,977 euros por litro, respetivamente.

Os preços praticados continuam a flutuar em resultado da guerra no Médio Oriente e do bloqueio do estreito de Ormuz.

Falta saber a cotação do petróleo bruto no fecho dos mercados de sexta-feira e a redução do desconto no ISP.

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