Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP). Lisboa, 15 de abril de 2026.
Nazaré Costa Cabral, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP). Lisboa, 15 de abril de 2026.Foto: Paulo Spranger
Economia

CFP prevê excedente em 2026, mais que o "pequeno défice" das Finanças, mas ambos entram em guerra

No dia em que previu um excedente de 0,1% em 2026, o clima azedou. Em resposta ao ministro, a presidente do CFP defendeu que o seu trabalho "não pode ser questionado dessa maneira, em lugar algum".
Luís Reis Ribeiro
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