Carneiro quer que Governo esclareça se há problemas nas reservas estratégicas de combustíveis

O líder do PS, José Luís Carneiro, quer que o Governo esclareça se há algum problema com as reservas estratégicas de combustíveis do país, pedindo explicações sobre informações que recebeu de uma alegada mobilização de parte das reservas para França.

“Vamos requerer informação à ministra do Ambiente, na medida em que, a serem verdadeiras as informações que nos transmitiram, significaria que o país poderá estar numa situação crítica quanto às reservas estratégicas de combustíveis”, disse o líder do PS aos jornalistas no final de uma reunião, em Lisboa, com associações representativas dos setores da energia e das telecomunicações.

José Luís Carneiro disse que tinha recebido a informação “de que o Estado português mobilizou uma parte das suas reservas estratégicas de energia para França” e também que está a comprar um tipo de crude “que não tem aplicação enquanto combustível imediato” já que “exige um tipo de refinação” que diz não existir em Portugal.

“É um assunto da maior importância que hoje procurarei também levar à Assembleia da República e requereremos as explicações devidas por parte do primeiro-ministro e por parte do Ministério do Ambiente”, adiantou.

O líder do PS quer por isso garantias do Governo de que há reservas estratégicas suficientes para que o país não venha a ter falta de combustível nos próximos tempos.

“Reservas estratégicas essenciais e, em segundo lugar, reservas estratégicas que sejam operacionalizáveis, que sejam mobilizáveis para uma circunstância de emergência”, detalhou.

Carneiro disse que vai fazer esta pergunta já esta tarde no debate que vai decorrer no parlamento, onde se vão discutir 14 iniciativas de vários partidos para aliviar o aumento do custo de vida.

“Vamos, entretanto, requerer por escrito resposta sobre estas duas matérias. Estamos a falar, para quem nos ouve, que terá havido 132 mil toneladas de reservas que foram mobilizadas para França, à luz das informações que temos”, detalhou.

Na quarta-feira, a ministra do Ambiente e Energia assegurou esta quinta-feira que Portugal "está muito bem" quanto às reservas de combustível, afastando motivos de alarme quanto à sua escassez num momento em que em França há postos com alguns produtos em falta.

“Nós estamos muito bem nas nossas reservas. Em geral, nos combustíveis líquidos, temos 92 dias, o recomendado é 90. No 'jet fuel', tivemos um aumento de 3% no consumo até ao fim de agosto, mas conseguimos ter mais 18% de reservas”, disse Maria da Graça Carvalho à margem da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Almada e a EPAL.