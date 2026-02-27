A indústria portuguesa distingue-se a nível mundial pela produção de sapatos de couro. Mas já dá cartas no calçado à base de têxteis e plástico.
Economia

Calçado investe 50 milhões para se posicionar como fornecedor do setor militar europeu

O grupo Carité, um dos maiores do setor do calçado português, está a desenvolver uma bota militar para o Exército. É uma aposta na diversificação da produção, com foco no valor acrescentado.
