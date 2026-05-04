Bernardo Trindade entra na corrida à sucessão da Francisco Calheiros na Confederação do Turismo de Portugal

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Bernardo Trindade, vai avançar com uma candidatura para a presidência da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), no próximo ano. O administrador do grupo PortoBay Hotels & Resorts irá encabeçar a lista apresentada pela AHP às eleições da CTP para o triénio 2027-2030, altura em que Francisco Calheiros conclui o seu último mandato à frente do organismo que lidera desde 2012.O anúncio surge depois de os associados da AHP terem dado luz verde à candidatura de Trindade em assembleia geral, no passado dia 30 de abril.“A hotelaria cumpre um papel importante na oferta turística nacional, pela sua relevância económica, presença em todo o território, capacidade de criar emprego e contributo direto para a qualidade da experiência de quem visita Portugal. É neste quadro que a AHP entende estar em condições de contribuir para uma representação abrangente, transversal e eficaz do setor no próximo mandato da CTP, colocando a sua experiência, representatividade e conhecimento do território ao serviço de todo o Turismo nacional”, refere a associação em comunicado.A AHP explica que pretende contribuir “ainda mais para que a CTP continue a afirmar-se como um parceiro social relevante, credível e construtivo”, capaz de representar o setor junto dos decisores públicos e de “participar ativamente na definição de políticas com impacto no turismo e na economia nacional”.“Num contexto marcado por desafios relevantes para as empresas e para os destinos, a AHP entende que a CTP deverá continuar a assumir um papel central na defesa da competitividade, valorização e sustentabilidade do Turismo em Portugal”, adianta a nota.Trindade deverá disputar a próxima liderança da CTP com Pedro Costa Ferreira, o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT). Apesar de ainda não ter anunciado a sua candidatura publicamente, o DN sabe que Costa Ferreira também pretende entrar na corrida à sucessão de Francisco Calheiros, tendo já solicitado o apoio dos associados.Bernardo Trindade foi reeleito em abril de 2025 para a presidência da AHP até 2027, função que desempenha desde 2022, altura em que sucedeu a Raul Martins. O madeirense exerceu funções públicas, primeiro como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e depois como secretário de Estado do Turismo nos governos de José Sócrates, entre 2005 e 2011.Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISG – Business and Economic School, foi responsável pela revisão da legislação do setor do turismo, nomeadamente a lei dos empreendimentos turísticos, agências de viagens e animação turística. Entre 2017 e 2019, foi nomeado para a presidência do Executive Committee da Portugal IN, uma estrutura de missão temporária criada pelo governo português para atrair investimento direto estrangeiro no âmbito do Brexit .Entre junho de 2017 e junho de 2021, foi administrador não executivo da TAP..Bernardo Trindade: "Estou muito preocupado com o verão. Há muitos remendos nas mesmas infraestruturas".Bernardo Trindade: “Responsabilizar as empresas pela habitação é condenar a via verde para a imigração”