A explosão recurso à dívida por parte das grandes tecnológicas e outras empresas de crescimento rápido, ligadas essencialmente ao negócio da Inteligência Artificial (IA), mostra "paralelos históricos" com a bolha das "dotcom" – a grande crise do mercado das empresas tecnológicas e online que marcaram a fase de grande expansão da internet, no final dos anos 1990, início dos 2000) – e com a bolha do "subprime" – que levou à grave crise que eclodiria em 2007 e 2008, arrastando consigo os mercados da dívida, bancos e que ia fazendo colapsar o sistema financeiro global.

O alerta é do Banco Central Europeu (BCE) e assume um tom com contornos dramáticos e comparações mais graves do que é costume, que são pouco comuns na instituição liderada por Christine Lagarde, que normalmente zela pela estabilidade dos mercados e pela previsibilidade dos diagnósticos.

Este alarme surge esta quarta-feira (18 de novembro), justamente no dia da estreia em bolsa (IPO - Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial) da gigante da IA Anthropic (dona do popular motor Claude).

A nova Revista de Estabilidade Financeira, a publicação do BCE que, duas vezes por ano, faz a avaliação dos riscos que pendem sobre o sistema financeiro, divulgada esta quarta-feira (18 de novembro), avisa de forma clara que "a rápida transição para o financiamento por dívida evoca paralelos históricos com as bolhas das empresas tecnológicas do início dos anos 2000 (dotcom) e do crédito hipotecário de alto risco (subprime), podendo gerar efeitos de contágio suscetíveis de afetar a estabilidade financeira da área do euro", atira o BCE.

(em atualização)