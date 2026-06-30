Fórum BCE. FMI aponta para riscos da IA: se não for uma bolha, pode ser um problema de dívida

Os enormes volumes de "investimento" a nível global nos mercados e nas tecnologias de Inteligência Artificial (IA) parecem não ser, para já, uma "bolha" especulativa que pode rebentar mais cedo ou mais tarde, mas começa a notar-se um risco relevante relacionado com a dívida contraída pelas empresas para o efeito (investir cada vez mais em IA), observou, esta terça-feira, o economista-chefe para a área dos mercados financeiros do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tobias Adrian.Num dos debates do Fórum BCE (Banco Central Europeu), que decorre entre esta segunda e quarta-feira, em Sintra, Portugal, o economista discorreu sobre um dos problemas que mais inquieta o mundo financeiro nos dias que correm: as implicações da IA na estabilidade financeira.Para o diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI o maior risco que decorre do investimento em inteligência artificial "não é haver uma bolha de valorização, mas sim o desfasamento de maturidades que pode ser criado quando grandes empresas tecnológicas emitem obrigações de médio e longo prazo para investir agressivamente em infraestruturas de IA que se depreciam rapidamente".Para já, continuou Adrian, as valorizações das ações dessas empresas ligadas à IA ainda não começaram a divergir nesta fase de "bons" resultados.No entanto, diz o economista de origem alemã, o mercado está a mostrar uma divergência estrutural, com o hardware (infraestrutura, semicondutores, chips de grande débito, por exemplo) a ganhar muito valor, enquanto as empresas de software têm caído de forma significativa.Ora, para o alto responsável do Fundo, isto é o contrário do comportamento que costuma ser típico quando há uma bolha especulativa.No entanto, disse estar preocupado com o endividamento que pode ser excessivo se os resultados líquidos deixarem de acompanhar em alta, gerando um desvio nos fundos disponíveis para honrar essa dívida. Até agora, os ganhos têm subido bem. Mas quanto ao futuro, não se sabe.O diretor do FMI deixa o aviso: se a rendibilidade futura do sector da IA ficar aquém das expectativas atuais, a faturação dessas empresas "pode vir a ser insuficiente" cobrir as responsabilidades que é amortizar as obrigações de dívida de médio e longo prazo (muita dela dívida bancária e junto de privados, por exemplo), o que constitui um "risco" para a estabilidade financeira como um todo..Fórum BCE. Inovação e IA são insuficientes para inverter declínio da produtividade europeia.Fórum BCE. Economista-chefe da OpenAI: "A IA não afetará todos os empregos da mesma forma"