Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados do FMI. Sintra, 30 de junho de 2026.
Tobias Adrian, diretor do Departamento de Mercados do FMI. Sintra, 30 de junho de 2026.Sérgio Garcia/Your Image for ECB / Banco Central Europeu 2026
Economia

Fórum BCE. FMI aponta para riscos da IA: se não for uma bolha, pode ser um problema de dívida

Diretor do Fundo diz que desfasamento de maturidades acontecerá quando as obrigações de médio e longo prazo (dívida) das grandes empresas de IA deixarem de ser acompanhadas pelos ganhos nas ações.
Luís Reis Ribeiro
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