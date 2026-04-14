Aeroportos movimentam máximo histórico de 8,9 milhões de passageiros até fevereiro

Apesar de o turismo estar a crescer a um ritmo mais brando desde o início do ano, os aeroportos nacionais continuam a atingir máximos históricos nos valores mensais de passageiros. Nos primeiros dois meses de 2026, foram movimentados 8,9 milhões de passageiros nestas infraestruturas do país, o que representa um aumento de 3,7% face ao mesmo período homólogo, revelam as estatísticas rápidas divulgadas esta terça-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Entre janeiro e fevereiro, a Portela foi responsável por mais de metade do movimento de passageiros no país (55,6%), num total de 4,9 milhões (+3,4%). A Norte, o aeroporto do Porto continua a ser o que apresenta um maior crescimento, movimentando 2,1 milhões de passageiros neste período (+7,7%), o que figura um peso de 23,8%.O aeroporto do Funchal manteve-se como o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros, destronando Faro, com um movimento de 713,7 mil passageiros (+5,1%) no acumulado dos dois primeiros meses do ano.Já o aeroporto de Faro viu o número de passageiros movimentados cair 1,9% para 662,1 mil (7,5% do total).A liderar o top dos cinco dos principais países de origem dos voos está Espanha, com uma subida homóloga de 5,3% no número de passageiros desembarcados, seguindo-se a França, que registou um decréscimo de 11,2%, e o Reino Unido, com um ligeiro avanço de 0,8%. Olhando para os países de destinos dos voos, o Reino Unido assume a primeira posição (+1,2% no número de passageiros embarcados), seguido da Espanha (+5,3%) e da França (-11,5%). "Brasil e Alemanha alternaram entre a 4ª e 5ª posições, consoante se trate de país de origem ou de destino dos voos", explica o INE.No que respeita ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, registou-se uma diminuição de 0,5%. "O aeroporto Humberto Delgado movimentou 28,7 mil toneladas (77,3% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 0,3%. Nos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 1,2%", adianta o gabinete de estatística.Numa análise isolada ao mês de fevereiro, o INE destaca "um novo máximo histórico" no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais, que surge após um recorde registado em janeiro. No segundo mês do ano o número de passageiros movimentados aumentou 3,3% para os 4,5 milhões. Neste período, desembarcaram, em média, 81,2 mil passageiros por dia, acima dos 78,6 mil registados no mesmo mês de 2025, o que corresponde a um crescimento de 3,3%.Também o número de aviões a chegar a Portugal cresceu 0,7%, tendo aterrado nas infraestruturas aeroportuárias nacionais 15,8 mil aeronaves em voos comerciais."Em fevereiro de 2026, 83,2% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 1,9 milhões de passageiros (+3,6%). A maioria dos voos destes passageiros teve origem no continente europeu, que representou 67,3% do total, traduzindo um crescimento de 1,2% face a fevereiro de 2025. O continente americano manteve-se como a segunda principal origem, concentrando 10,0% do total (+19,7%)", adianta o INE.Do lado dos passageiros embarcados, 82,3% corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,8 milhões de passageiros (+3,6%). "O continente europeu foi o principal destino (66,5% do total), com um crescimento de 1,1% face a fevereiro de 2025. O continente americano constituiu o segundo principal destino dos passageiros embarcados (10,1% do total; +19,0%)", acrescenta ainda..Passageiros nos aeroportos nacionais sobem 4% em janeiro para 4,4 milhões.TAP vende participação na Cateringpor à suíça Gate Gourmet