Carregado pode ter estação de abastecimento de hidrogénio para veículos pesados

A E-Redes tenciona instalar uma estação de produção e abastecimento de hidrogénio para veículos pesados nos próximos dois anos junto ao parque de transportes pesados do Carregado, disse esta quinta-feira o vereador da Economia e Ambiente da Câmara de Alenquer.

Paulo Franco afirmou à agência Lusa que, um ano após o município ter estabelecido uma cooperação com a E-Redes, a elétrica tem previsto, nos próximos dois anos, "instalar um 'hub', com capacidade de armazenagem estimada de 200 bares, que podem atingir entre 450 e 500 bares em alta pressão, capazes de abastecer até 10 camiões", durante a fase de experimentação do projeto.

Na segunda-feira, o executivo municipal aprovou estabelecer um protocolo com a empresa com vista à cedência de um terreno, junto ao parque de pesados do Carregado, para a instalação da estação, que vai ser objeto de candidatura a fundos comunitários.

Segundo o acordo estabelecido há um ano entre a câmara, a E-redes e duas empresas de transporte, a que a agência Lusa teve acesso, o projeto de produção e armazenamento de hidrogénio está dividido em três fases: a primeira de análise da viabilidade do investimento, uma segunda de experimentação e uma fase comercial.

O autarca explicou que se está a concluir a primeira fase, o que permite avançar para a implementação do projeto-piloto, abastecendo veículos pesados dessas duas empresas.

"Há outras empresas do concelho que já mostraram interesse no projeto e há a possibilidade de o hidrogénio entrar na indústria, substituindo o gás natural por hidrogénio", adiantou o vereador da Economia e Ambiente no município de Alenquer.

O projeto visa avaliar e testar o uso do hidrogénio como vetor energético no setor de transportes e logística, um dos principais consumidores de produtos petrolíferos e um dos principais responsáveis pelas emissões de gases de efeitos de estufa e pela significativa dependência energética externa do País, e promover o papel do hidrogénio na descarbonização da economia.

O hidrogénio é uma solução que permite eliminar as emissões dos transportes.

É produzido, através do processo de eletrólise, utilizando eletricidade para decompor a molécula da água em oxigénio e hidrogénio, e utilizado como combustível dos veículos que libertam apenas vapor de água para a atmosfera.

A E-Redes tem também um projeto para a Central Termoelétrica do Carregado, onde pretende produzir hidrogénio e misturá-lo com o gás natural para queima, reduzindo assim as suas emissões.