Algarve revolta-se: "Invasores têm de sair já"

Mesmo com alertas e controlo cerrado, devido à pandemia da covid-19, as autoridades algarvias detetaram um fluxo de pessoas de fora a chegar à região nos últimos dias. O que motivou a revolta dos algarvios, que exigem a expulsão de todos os que ali chegaram indevidamente nos últimos dias.

"Houve quem não fosse sensível ao apelo das autoridades e se deslocasse para o Algarve, embora em pouca quantidade" e estando, na sua maioria, nos concelhos mais turísticos", confirmou em conferência de imprensa da Comissão Distrital de Proteção Civil, António Pina. "Mas não criemos alarmismos, porque de facto há alguns, mas não são assim tantos", sublinhou o também presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, à Lusa. "Só espero que essas pessoas saibam ter os mesmos comportamentos que os algarvios tiveram até agora. Se vieram para o Algarve, comportem-se como algarvios", acrescentou.

Mas esse não terá sido o caso em todas as situações, levando a união empresarial do Algarve, AlgFuturo a pedir que àqueles que considera "invasores", nomeadamente de Albufeira, seja dada ordem de saída, se intensifique o controlo e se aplique penas já aos infratores.

Em comunicado, a Associação empresarial manifestou as suas preocupações quanto ao combate ao vírus, fazendo um balanço de "revolta, com protestos e indignação face às ocorrências que se queriam evitar e que não se evitaram e outras que se vinham arrastando e que eclodiram". Segundo a associação, "os algarvios que vêm mantendo um comportamento esmagadoramente exemplar protestam e estão revoltados porque cumprem e agora são confrontados com milhares de visitantes que são irresponsáveis mas que, por falta de controlo, não cumprem a lei ou esquivam-se com fintas" e quando são apanhados "não têm coimas e só podem ser criminalizados se forem apanhados numa segunda vez". Como consequência, dizem, Albufeira foi "declarada oficialmente como podendo ter o vírus fora de controlo".

Perante a situação, e depois de ouvir os associados algarvios, a AlgFuturo pediu que fosse emitida ordem para que todos os não residentes fossem expulsos da região, prevendo-se desde já "penalizações efetivas na primeira infração". E caso se confirme que a covid-19 está descontrolada em Albufeira, pedem que se avance já para o cerco sanitário, garantindo a monitorização das comunidades imigrantes. Por último, a associação quer "testes em larga escala no Algarve".

Joana Petiz é jornalista do Dinheiro Vivo