Sporting tem três jogadores infetados com covid-19. Benfiquista Svilar também testou positivo

Os três jogadores do Sporting que testaram positivo para a covid-19 encontram-se assintomáticos e em isolamento e este domingo de manhã foram feitos novos testes a todo o plantel e staff, entretanto enviados às autoridades de saúde.

O Sporting tem agendado para hoje um jogo com os italianos do Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, às 19:30, no estádio José Alvalade, estando o clube ainda a aguardar os resultados dos testes de hoje.

No Benfica também há um jogador infetado por covid-19, o guarda-redes belga Svilar. A informação é avançada pelo Sport Lisboa e Benfica, que dá conta dela no seu boletim clínico.

Jardel, Samaris e Svilar são os três jogadores da equipa de futebol profissional que constam no boletim clínico. Os atletas estão fora das opções para o jogo com o PAOK, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida tem início às 19h00 de terça-feira, dia 15 de setembro, no Estádio Toumba, na Grécia.

Svilar está infetado por covid-19, Jardel está impossibilitado de jogar devido a um entorse no joelho esquerdo e Samaris tem uma tendinopatia do Aquiles à direita.