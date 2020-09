Mbappé testa positivo a covid-19 e deixa a seleção francesa

Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, teve um teste positivo a covid-19 e não poderá jogar esta terça-feira frente à Croácia, em jogo do grupo 3 da Liga das Nações, que também integra Portugal e Suécia.

O avançado ainda esteve no treino desta segunda-feira, só sabendo depois que o resultado do teste realizado de manhã tinha dado postitivo.

"Foi afastado da equipa depois de recebermos os resultados, após o treino e antes de regressar ao seu domicílio", explicou uma fonte da seleção. "Toda a equipa tinha feito um teste prévio ao estágio e o resultado foi negativo, a exemplo do que fizera quarta-feira, a pedido da UEFA, antes do Suécia-França".

Com este caso, são já sete os jogadores do PSG infetados com covid-19, entre os quais Neymar, Di María, Leandro Paredes e Marquinhos.

Assim sendo, Mbappé também falhará a estreia do PSG na Liga francesa 2020-21, frente ao Lens, num jogo marcado para a próxima quinta-feira, referente à 2.ª jornada. O avançado arrisca-se ainda a não estar disponível para o jogo grande de domingo, frente ao Marselha, já que o protocolo da Liga francesa prevê o isolamento por oito dias após cada caso positivo.

A onda de casos na seleção francesa também é forte, pois também Paul Pogba, Houssem Aouar e Steven Mandanda também foram forçados a abandonar os trabalhos da equipa.

A seleção está a trabalhar numa bolha sanitária, realizando testes PCR e fechando-se ao exterior, no centro de estágio de Clairefontaine, no hotel de Estocolmo e no Stade de France.