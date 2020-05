Marítimo recusa jogar fora do Funchal. Liga pediu esclarecimentos à DGS

Novas leis deviam entrar em vigor a 1 de junho. Mas o campeonato vai seguir com as atuais

O Marítimo é um "problema" ainda a resolver para o regresso do futebol acontecer no dia 4 de junho. O presidente Carlos Pereira quer jogar o que resta da I Liga no Funchal, o que levou a Liga Portugal a questionar a Direção Geral da Saúde (DGS), segundo soube o DN, sobre o que isso implica e se há ou não condições para deslocação à ilha.

A quarentena de 14 dias obrigatória, para quem chega à Madeira, ainda vigora, o que inviabiliza, para já, a deslocação das cinco equipa que ainda têm jogos com a equipa insular nos Barreiros. Além disso, sem data para o regresso dos voos regulares, a equipa liderada por José Gomes teria de viajar em voos fretados para cumprir as diretrizes da DGS.

A questão dos estádios não é pacífica. O organismo que tutela o futebol profissional está a proceder a vistorias para decidir que recintos cumprem as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), que pretende concentrar todos os encontros no menor número de estádios possível.

Nesse contexto foi recomendado que as equipas da Madeira e dos Açores passassem a jogar no continente para evitar deslocações e exposição de atletas e demais profissionais a contágio. A equipa do Santa Clara aceitou instalar-se na Cidade do Futebol (Oeiras) por dois meses, evitando assim fazer cinco viagens ao continente e que outras cinco equipas do continente se desloquem aos Açores.

Algo que não parece preocupar o presidente do Marítimo Carlos Pereira. "Com o trajeto aeroporto, hotel, jogo e retorno, sem existir contacto com outras pessoas, apenas com intervenientes estritamente necessários, acho que não há nenhuma consequência negativa para a região", disse o líder do clube insular à RTP Madeira, justificando assim a decisão de se manter na ilha em vez de se mudar de malas e bagagens para o continente como o Santa Clara.

E a Associação de Futebol da Madeira concorda. Rui Marote, que faz parte do gabinete de crise criado pela Federação, em representação das associações de futebol, considera que o Estádio dos Barreiros tem todas as condições para receber jogos da I Liga e não vê qualquer problema nas deslocações à ilha.

"Concordo com a opinião do presidente [Carlos Pereira], porque o estádio do Marítimo é o mais recente em Portugal e é aí que a equipa deve jogar. Reúne todas as condições para que os jogos aqui se realizem. Oferecemos condições hoteleiras de qualidade e o transporte aéreo também não oferece qualquer problema, segundo a opinião de pessoas habilitadas", defendeu Marote à RR.

E justificou: "Os jogadores das outras equipas fazem os seus jogos e regressam a casa, enquanto que os do Marítimo terão de estar praticamente dois meses sem ver as respetivas famílias. Isso é uma desvantagem, até a nível psicológico. Percebo que esta é uma situação excecional mas, dentro de um processo difícil, deve-se tentar ter o mínimo de igualdade."

O Marítimo encontra-se no 15.º lugar da I Liga, com 24 pontos.