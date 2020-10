Maradona em confinamento no dia em que festeja 60 anos

Diego Maradona festeja esta sexta-feira o seu 60.º aniversário, mas tudo indica que não será um dia normal, uma vez que a antiga estrela do futebol mundial encontra-se confinado em casa, depois de ter tido um contacto próximo com uma pessoa que poderá estar infetada com covid-19.

Dalma, uma das filhas de Maradona, confirmou em entrevista à estação de televisão Canal 13 que o pai "está isolado", mas que apesar disso está determinado em estar com os netos no dia de amanhã, algo que só será possível se o resultado do teste do seu contacto próximo der negativo. "O resultado será conhecido amanhã, como tal temos de esperar o resultado. O meu pai não tem sintomas, mas pode estar assintomático", explicou Dalma.

Certo é que Maradona "é uma pessoa de risco", pelo que, de acordo com a filha, "todos os cuidados são poucos", afinal houve momentos em que pensou que El Pibe "não chegaria aos 60 anos". "Houve gente que nos disse que não havia nada a fazer e que era preciso esperar para ver o que iria acontecer", afirmou, referindo-se às complicadas situações de saúde por que passou o antigo craque.

É por isso que a família de Maradona está a encarar esta situação de possível contágio com todos os cuidados. Ainda assim, se o resultado do teste da pessoa com que esteve em contacto der negativo, será ainda possível que Maradona se sente no banco para orientar o seu Gimnasia y Esgrima frente ao Patronato, em jogo de estreia na Taça da Liga. Se isso acontecer, El Pibe deverá ser homenageado pelo clube.