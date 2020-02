Jorge Jesus à procura do primeiro troféu da época

Jorge Jesus tem cláusula no contrato que lhe permite deixar o Flamengo este mês. Mas ao que tudo indica vai mesmo continuar no Flamengo.

Campeão do Mundo pelo Brasil critica Jesus: "Baixa a bolinha e pezinho no chão"

Jorge Jesus pode conquistar este domingo o primeiro troféu da época. O Flamengo joga a Supertaça do Brasil com o Atlético Paranaense, equipa que terminou o Brasileirão em quinto lugar e que conquistou a Taça do Brasil, depois de eliminar o mengão nos quartos-de-final da prova, no arranque da era de Jesus no Fla. Pode ser o 17.º troféu da carreira do "puto reguila da Amadora".

Depois de conquistar a Libertadores e o Brasileirão em 2019, o treinador português pode mesmo ganhar três competições em dez dias. Depois da Supertaça do Brasil, o Flamengo joga, na quarta-feira, com o Independiente del Valle no Equador, na 1.ª mão da final da Recopa Sul-Americana (duelo entre o vencedor da Libertadores e da Taça Sul-Americana). Segue-se a final da Taça Guanabara, dia 22 e a segunda mão da Recopa no dia 26.

O treinador português está a ser muito criticado pelas declarações que fez após se qualificar para a final do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Jesus disse entre outras coisas que o "Flamengo está em outro patamar" em relação ao outros clubes brasileiros, criticou ainda a arbitragem e acusou os adversários de copiarem os seus métodos. Declarações que caíram mal em muitos comentadores, jogadores e ex-jogadores como Edmundo e Denilson, que o chamaram de arrogante e pediram para "baixar a bolinha".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Igual a si próprio, este sábado, o português rebateu as acusações de arrogância com "factos". "Vi alguns programas desportivos e volto a dizer. Constatei factos. O Fluminense mais forte do que ano passado, e que tinha como objetivo de conquistar o troféu, e que estávamos em outro patamar. O Fluminense disputa o título nacional? O Fluminense vai disputar Libertadores? Mundial? Estamos num outro patamar de disputa. Isso é arrogância?", questionou o técnico do mengão.

A Supertaça é um troféu a quem os brasileiros não dão a importância que o treinador acha que ele merece. "Vamos disputar um troféu importante entre os vencedores. É um troféu que na Europa valorizamos muito. Todos os brasileiros vão valorizar também", garantiu, ele que já conquistou a Supertaça portuguesa por duas vezes (uma pelo Benfica e uma pelo Sporting) e a Supertaça da Arábia Saudita pelo Al-Hilal.

Questionado sobre a renovação, Jesus preferiu desconversar: "Esse tema não é importante. Importante é a disputa dos títulos, esse que é meu foco. Estamos em três frentes e queremos conquistá-las. Esse é meu objetivo no Flamengo."

Aos 65 anos e com cerca de 30 anos de carreira como treinador, Jorge Jesus já conquistou 16 troféus. A passagem pelo Benfica foi aquela que mais recheou o currículo do técnico (10 troféus, incluindo três campeonatos). Nos rubro-negros do Rio de Janeiro conheceu a glória com a conquista da Taça dos Libertadores e o Brasilerão no espaço de 24 horas. Agora quer a Supertaça do Brasil...

Troféus ganhos por Jorge Jesus

SP. BRAGA (2008-2009)

1 Taça Intertoto (2008)

BENFICA (2009-2015)

3 títulos da I Liga ( 2009-10, 2013-14, 2014-15)

1 Taça de Portugal (2013-14)

5 Taça da Liga (2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2014-15)

1 Supertaça Cândido de Oliveira (2014)

SPORTING (2015-2018)

1 Taça da Liga (2017-18)

1 Supertaça Cândido de Oliveira (2015)

AL-HILAL (2018-2019)

1 Supertaça da Árabia Saudita (2018)

FLAMENGO (2019)

1 Copa Libertadores (2019)

1 Campeonato Brasileiro (2019)