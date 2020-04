Jogadores do Sporting voltam a ser testados à covid-19

Os jogadores, equipa técnica e todo o staff do Sporting foram esta quinta-feira submetidos a testes de deteção do covid-19 e a recolha de sangue para a realização de testes serológicos para avaliar a imunidade.

A intervenção decorreu na Academia, em Alcochete, em mais um dia de treino, tendo sido a segunda vez que os profissionais do Sporting se submeteram a estes testes, sendo que da primeira vez, quando a equipa regressou aos treinos, há quase duas semanas, foi detetado que as análises feitas a um futebolista revelaram que estaria imune ao covid-19.

No seu site oficial, os leões esclarecem que "estes testes enquadram-se no protocolo de regresso aos treinos que foi definido com o objetivo de proteger todos os profissionais de um possível contágio do vírus".

Refira-se que também esta quinta-feira, o governo de António Costa irá anunciar se a I Liga será retomada e em que condições.