Portugal é campeão do Mundo. O 16.º troféu conquistado 16 anos depois

Portugal é campeão mundial de hóquei em patins. Este domingo a equipa liderada por Renato Garrido venceu a Argentina, por 2-1, nas grandes penalidades depois um nulo no marcador no tempo regulamentar, e colocou a seleção nacional no topo do mundo outra vez.

É o 16.º troféu conquistado 16 anos depois. O último título mundial tinha sido conquistado em 2003 sob os comandos de Vítor Hugo, num torneio realizado em Oliveira de Azeméis, sendo preciso recuar 26 anos para encontrar o último título conquistado pela seleção nacional fora de casa, que no caso foi em Itália.

Agora sem Jorge Silva (castigado), mas com António Livramento presente na braçadeira, o capitão João Rodrigues, levantou o troféu conquistado muito graças a Ângelo Girão. O guarda-redes do Sporting foi decisivo nos jogos com Itália e Espanha e este domingo outra vez frente à Argentina nas grandes penalidades. Girão, que começou a praticar hóquei em patins a nível federado nos escalões de formação do Vigorosa, passando depois pelo FC Porto, onde esteve durante dez temporadas, e pelo Gulpilhares, Académica de Espinho e Valongo (onde foi campeão) antes de se mudar para o Sporting em 2015-16, junta assim o título mundial de seleções ao europeu conquistado pelos leões há um mês.

Muitos dizem que é o melhor guarda-redes do mundo e ele mostrou no pavilhão de Barcelona em pleno mundial que é muito bem capaz de o ser. "Podem começar a fazer uma estátua para o Girão", pediu o capitão João Rodrigues em jeito de agradecimento.

Em Barcelona, cidade onde o hóquei português conseguiu o pior resultado da sua história em grandes competições - um 4.º lugar nos Jogos Olímpicos -, graças a uma derrota com a Argentina na meia-final dos Jogos Olímpicos Barcelona 92. A seleção portuguesa vingou ainda a derrota com os argentinos no mundial do Recife, no Brasil, em 1995 (5-1) e voltou a erguer um troféu em solo espanhol, o que já não acontecia desde 1950, em Madrid, na final disputada com a anfitriã Espanha.

Minutos depois do triunfo já o País rebentava de orgulho. A começar por Marcelo Rebele de Sousa. "Acabado de chegar de Paris, o Presidente da Republica felicita a Seleção Nacional de Hóquei em Patins pela fantástica conquista do Campeonato do Mundo da modalidade, 16 anos após o último título obtido pela nossa equipa, transmitindo a todos os jogadores, equipa técnica e órgãos federativos um abraço fraternal de parabéns e de obrigado por esta grande alegria, desde já os convidando para uma audiência no Palácio de Belém depois de regressados de Barcelona", pode ler-se na página da presidência.

Pouco depois foi Abntónio Costa a manifestar o seu apoio e felicidade. "Emocionante e merecida vitória de Portugal. O hóquei em patins nacional merece um aplauso. Dezasseis anos depois, celebramos juntos este título de campeões do mundo. Parabéns a todos", escreveu António Costa na rede social 'Twitter'.

Como foi o jogo

Numa partida equilibrada e emotiva, a falta de eficácia portuguesa foi compensada pela atuação de Ângelo Girão entre os postes, em que defendeu praticamente tudo, principalmente quatro penáltis no desempate.

A final principiou com oito jogadores em pista que jogaram na última época no campeonato português, e com a primeira situação de perigo a surgir pelo sportinguista Gonzalo Romero, aos 9 minutos, com um remate ao ferro da baliza do colega de equipa Ângelo Girão.

O jogo abriu, ganhou velocidade e, em poucos minutos, sucederam-se as situações de golo em ambas as balizas, por David Paez, aos 12', e Matias Pascual, aos 14', para a Argentina, e por Telmo Pinto, aos 13', e Gonçalo Alves, aos 17', para Portugal. Depois o guarda-redes Ângelo Girão defendeu uma grande penalidade e negou o golo, por duas vezes, ao benfiquista Lucas Ordónez. Já Hélder Nunes, aos 20 e 25 minutos, colocou à prova os reflexos do guarda-redes Valentin Grimalt, enquanto Nicolia, do Benfica, viu o gigante Girão negar, uma vez mais, o golo, aos 24'.

A segunda parte principiou como acabou a primeira, com duas situações de perigo para ambas as balizas, por Telmo Pinto, aos 26 minutos, num contra-ataque rápido, e por Lucas Ordóñez, aos 28', com um remate à meia volta na área lusa. O perigo voltou a rondar a baliza portuguesa aos 30 minutos, mas o guarda-redes Ângelo Girão voltou a negar a hipótese de golo ao argentino Carlos Nicolia, por duas vezes, que falhou a tentativa de converter um livre direto, bem como a recarga.

Aos 32 minutos, Hélder Nunes não conseguiu converter em golo um livro direto e a Argentina dispôs, de seguida, de várias situações de perigo, uma das quais levou a bola ao ferro da baliza de Ângelo Girão. Depois um contra-ataque rápido da seleção portuguesa foi transformado na décima falta de equipa e livre direto, mas Ângelo Girão voltou a vestir o fato de super-herói e voltou a negar a hipótese de golo a Pablo Alvarez.

A igualdade a zero manteve-se no final do tempo regulamentar e o jogo arrastou-se para o prolongamento, período em que o guarda-redes Girão, aos 53 minutos, voltou a ser enorme, ao defender duas grandes penalidades e levando o jogo para as grandes penalidades.

Reações. "Cumprimos um sonho e já podemos morrer felizes"

Para o selecionador Renato Garrido "os jogadores são os grandes obreiros" do título mundial: "Nós tentámos transmitir-lhes organização e capacidade de sacrifício, agora eles demonstraram caráter, alma e o desejo de dignificar Portugal. Eles foram uns valentes, durante este tempo todo, em que tiveram de se superar e hoje foi um jogo de um desgaste brutal."

Já Ângelo Girão, o guarda-redes herói revelou o segredo do sucesso: "Não jogámos nos mesmos clubes, mas somos amigos há muitos anos e isso refletiu-se dentro da pista. Tivemos um espírito imenso, lutámos muito, estávamos cansados e a Argentina é uma equipa brilhante. Nós sabíamos que tínhamos de passar por momentos de aflição para ganhar este mundial. Foi nos penáltis, mas foi um triunfo merecido."

O capitão pediu uma estátua para o guarda-redes, mas ficou sem palavras, após receber a taça."Ainda não tenho palavras para descrever o que acabámos de construir, com um grupo de homens notáveis. Conseguimos um feito épico, tivemos um super-Girão que nos foi deixando no jogo e o resto da equipa também ajudou. Acho que ficamos na história, dado este ter sido, talvez, o trajeto mais difícil de um Mundial, com Portugal a defrontar a Itália e a Espanha e logo no Palau Blaugrana [pavilhão do Barcelona, onde joga]. Isso faz com que este grupo fique na história. Cumprimos um sonho e já podemos morrer felizes. Sempre que entrar no Palau Blaugrana vou emocionar-me e chorar. Para colmatar a ausência do Jorge Silva [castigado com um jogo de suspensão por ter visto três cartões azuis] cada jogador deu um pouco mais para compensar. Foi uma vitória de um grupo fantástico e muito unido", disse João Rodrigues.

Luís Sénica, o presidente da Federação de Patinagem de Portugal, preferiu elogiar o trabalho do técnico que o sucedeu no comando da equipa: "Não tinha dúvidas que [Renato Garrido] era a escolha certa para nós, do ponto de vista da relação, da visão e do pensamento de jogo. Não tinha dúvidas. Não necessitaria desta vitoria para confirmar a qualidade e excelência desta equipa técnica, que ficou agora validada e carimbada para os que podiam desconfiar desta escolha. Sinto tranquilidade em relação ao futuro."

Ficha de jogo

Jogo no Palau Blaugrana, em Barcelona.

Argentina - Portugal, 0-0, após prolongamento.

Grandes penalidades:

1-0, Carlos Nicolia.

1-1, Gonçalo Alves.

1-1, Martin Pascual (defendeu Ângelo Girão).

1-1, João Rodrigues (defendeu Valentin Grimalt).

1-1, Pablo Alvarez (defendeu Ângelo Girão).

1-2, Hélder Nunes.

1-2, Lucas Ordõñez (defende Ângelo Girão).

1-2, Rafa (defende valentin Grimalt).

1-2, Martias Platero (defende Ângelo Girão).

Sob a arbitragem de Oscar Valverde e Sergi Mayor, de Espanha, as equipas alinharam com:

Argentina: Valentin Grimalt, Carlos Nicolia, Lucas Ordóñez, Matias Platero e Reinaldo Garcia. Jogaram ainda Matias Pascual, Pablo Alvarez, David Paez e Gonzalo Romero.

Treinador: Jose Luis Paez.

Portugal: Ângelo Girão, José 'Rafa' Costa, Henrique Magalhães, João Rodrigues e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Miguel 'Vieirinha' e Gonçalo Alves.

Treinador: Renato Garrido.

Ação disciplinar: cartão azul para Lucas Ordóñez (32).

Assistência: cerca de 3000 espetadores.