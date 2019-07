Campeões do Mundo chegam segunda-feira às 18.05 e são recebidos por Marcelo na terça-feira

Os novos campeões do mundo de hóquei em patins chegam a Portugal na segunda-feira às 18.05. A comitiva aterra a meio da tarde no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, proveniente de Barcelona, disse ao DN a Federação Portuguesa de Patinagem.

A seleção nacional, que conquistou este domingo o título mundial de hóquei em patins ao bater a Argentina, por 2-1 nas grandes penalidades, só deverá ser recebida pelo Presidente da República na terça-feira, não havendo ainda hora definida para que tal aconteça.

Num texto pequeno, Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro a assinalar o feito da equipa portuguesa e convidar a seleção para um encontro no Palácio de Belém: "Acabado de chegar de Paris, o Presidente da Republica felicita a Seleção Nacional de Hóquei em Patins pela fantástica conquista do Campeonato do Mundo da modalidade, 16 anos após o último título obtido pela nossa equipa, transmitindo a todos os jogadores, equipa técnica e órgãos federativos um abraço fraternal de parabéns e de obrigado por esta grande alegria, desde já os convidando para uma audiência no Palácio de Belém depois de regressados de Barcelona."