Marcelo e Costa felicitam equipa de hóquei pela "fantástica vitória"

Num texto pequeno, Presidente da República assinala o feito da equipa portuguesa de hóquei, na final do mundo, em Barcelona, contra a Argentina, e convida a seleção para um encontro no Palácio de Belém.

"Acabado de chegar de Paris, o Presidente da Republica felicita a Seleção Nacional de Hóquei em Patins pela fantástica conquista do Campeonato do Mundo da modalidade, 16 anos após o último título obtido pela nossa equipa, transmitindo a todos os jogadores, equipa técnica e órgãos federativos um abraço fraternal de parabéns e de obrigado por esta grande alegria, desde já os convidando para uma audiência no Palácio de Belém depois de regressados de Barcelona."

António Costa felicita "vitória emocionante"

"Emocionante e merecida vitória de Portugal. O hóquei em patins nacional merece um aplauso. Dezasseis anos depois, celebramos juntos este título de campeões do mundo. Parabéns a todos", escreveu António Costa na rede social 'Twitter'.

Portugal sagrou-se campeão mundial de hóquei em patins, 16 anos depois da última conquista, ao vencer a Argentina, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após um nulo no final do encontro.

No desempate por grandes penalidades, Gonçalo Alves e Hélder Nunes marcaram para Portugal, enquanto pela Argentina apenas conseguiu marcar Nicolia.

A formação das 'quinas' conquistou o 16.º título mundial, menos um do que a recordista Espanha, reconquistando um título que lhe fugia desde 2003, em Oliveira de Azeméis.

Fora de Portugal, a 'equipa das quinas' não vencia um título desde 1993, sendo que, em Espanha, apenas se tinha sagrado campeã mundial uma vez, em 1960.

Ministério da Educação manifesta "enorme orgulho" pela seleção portuguesa

O Ministério da Educação, com a tutela do desporto, também já manifestou ter "enorme orgulho" na seleção portuguesa de hóquei em patins que se sagrou campeã do mundo, numa publicação no Twitter.

O ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues destacou a "emocionante final com a Argentina", que Portugal venceu por 2-1 no desempate por grandes penalidades, após 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

"Que grande foi a nossa seleção!", lê-se na publicação, que felicita e destaca o feito luso, 16 anos depois do último título.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, também usou o Twitter para enviar os parabéns à equipa que venceu o título em Barcelona, manifestando "orgulho absoluto" na formação.

Líder do PSD dá os parabéns à seleção

"Somos campeões do mundo de hóquei em patins! Parabéns a toda a equipa. Grande vitória; com mérito acrescido pelo facto de o termos conseguido em Espanha", escreveu Rui Rio no 'Twitter'.

Federação e Liga de Futebol felicitam equipa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) felicitaram a seleção portuguesa de hóquei em patins, que se sagrou campeã mundial 16 anos depois do último título.

"Dezasseis anos depois, Portugal é campeão do mundo de hóquei em patins. Orgulho", escreveu, na rede social Twitter, a FPF.

Por seu lado, a Liga publicou na sua página 'online' um curto comunicado em que "congratula a seleção portuguesa de hóquei em patins pelo título de campeão mundial".

Clubes destacam presença de portugueses

O Sporting, o Benfica, o FC Porto e a Oliveirense felicitaram a seleção portuguesa de hóquei em patins, que se sagrou campeã mundial 16 anos depois na final frente à Argentina, em Barcelona.

A Oliveirense lembrou a presença de Renato Garrido, Edo Bosch, Nuno Cerqueira, Jorge Silva, Henrique Magalhães e Nelson Filipe na equipa, dando os parabéns à formação lusa, enquanto o FC Porto felicitou "os campeões do mundo".

O Sporting, campeão europeu de clubes, destacou a participação "em grande" dos 'leões' Ângelo Girão e Telmo Pinto, contratado aos 'dragões', enquanto o Benfica lembrou o "percurso impressionante" e endereçou "o mais merecido reconhecimento", numa nota assinada pelo presidente, Luís Filipe Vieira.