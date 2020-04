É oficial. I Liga regressa no final de maio e Taça de Portugal autorizada

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira que a I Liga de futebol poderá ser retomada no último fim de semana do mês de maio, mais concretamente nos dias 30 e 31. Esta foi uma das medidas transmitidas pelo chefe do governo inserida no plano de transição do estado de emergência para o estado de calamidade, aprovado pelo Conselho de Ministros, dois meses após ser diagnosticado o primeiro caso de covid-19.

"No fim de semana 30 e 31 de maio inicia-se a conclusão das provas oficiais da I Liga futebol profissional, permitindo a realização das últimas dez jornadas do campeonato, e também a final da Taça de Portugal", assumiu o primeiro-ministro, explicando que este reinício "está sujeito ainda à aprovação pela Direção Geral da Saúde do protocolo sanitário que foi apresentado pela Liga de Futebol Profissional".

Por outro lado, António Costa assumiu ainda que a retoma da I Liga "está ainda condicionada à avaliação dos estádios que cumpram todas as condições indispensáveis para que a atividade seja retomada". Ainda assim, é certo que o regresso dos jogos "será sempre feito à porta fechada, quer na I Liga, quer na final da Taça de Portugal"

No que diz respeito à I Liga, faltam disputar 90 jogos, numa competição que é liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica. Aliás, as duas equipas vão disputar a final da Taça de Portugal. As datas dos jogos deverão ser anunciadas pela Liga nos próximos dias.

A Liga portuguesa é assim uma das primeiras a anunciar o regresso a tempo de ser concluída a temporada. Uma estratégia que já tinha sido seguida pela Alemanha, embora ainda não haja a confirmação de que a Bundesliga possa ser retomada a 9 de maio, conforme era o objetivo inicial. Certo é que os campeonatos da Holanda e de França já foram cancelados.

II Liga sem condições para regressar

Certo é que a II Liga não será retomada e está desde já cancelada. Uma ideia que ficou clara pela justificação de António Costa: "Ouvimos a Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol, mas a avaliação que fizemos é que só para a I Liga havia condições, mesmo assim muito limitadas."

"A abertura da atividade desportiva para conclusão desta época e foi feita com base num protocolo preparado pela Liga e que a Direção Geral da Saúde está a analisar, tendo em conta a especificidade daquela atividade e tendo em conta que a medicina do trabalho daqueles profissionais é seguramente das mais qualificadas e exigentes. Além disso, são pessoas que, quer pela idade ou pela sua condição física, de baixo risco", esclareceu António Costa.

Refira-se que na altura da suspensão da II Liga, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida à I Liga, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios. Cova da Piedade e Casa Pia encontravam-se nos lugares de despromoção, restando agora à Liga de Clubes decidir o que fazer relativamente a subidas e descidas nesta competição.

Sporting quer compensar os sócios

O Sporting foi o primeiro clube a reagir à decisão do Governo em permitir a conclusão da I Liga com um comunicado em que informa os seus adeptos que "o regresso à competição está agendado para o dia 1 de junho" e que os jogos serão realizados "à porta fechada".

"Acreditamos que encontraremos novas formas de apoio para ultrapassar este momento de adversidade e com esperança de que num futuro próximo regressaremos à nossa casa", dizem os leões, esclarecendo que irão disponibilizar aos seus sócios "mecanismos de compensação pelos jogos que não foram usufruídos".