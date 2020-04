Campeonato holandês acabou. Sem campeão, promoções e descidas de divisão

Após uma reunião com os 34 clubes da I e II ligas dos Países Baixos, foi decidido terminar os dois primeiros escalões, pelo que este é o primeiro país europeu a concluir oficialmente a época. No início deste mês, a Bélgica manifestou a intenção de encerrar o campeonato, mas acabou por voltar atrás na decisão.

Ajax e AZ, ambos com 56 pontos, dividiam a liderança da 'Eredivisie', quando a competição foi suspensa, no mês passado, estavam decorridas 26 jornadas. Contudo, a formação de Amesterdão tinha vantagem na diferença de golos sobre o conjunto de Alkmaar, o primeiro critério de desempate na competição.

Por outro lado, o RKC Waalwijk, último classificado, manter-se-á no primeiro escalão, tal como ADO Den Haag e Fortuna Sittard, que ocupavam o penúltimo e o antepenúltimo lugares, respetivamente, em zona de 'play-off' de despromoção.

Na reunião de hoje, foram igualmente atribuídas as vagas para as competições europeias da próxima temporada, com base na classificação à data da interrupção.

Assim sendo, o Ajax, primeiro colocado, entrará diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, enquanto o AZ Alkmaar, segundo, terá de disputar a pré-eliminatória da prova 'milionária'.

Feyenoord, terceiro classificado, PSV, quarto, e Willem II, quinto, vão disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa.

O Utrecht, que iria disputar a final da Taça dos Países Baixos - também cancelada - diante do Feyenoord, acabou por ser prejudicado com esta decisão, uma vez que ainda poderia entrar na Liga Europa, caso vencesse o troféu, além de ser sexto colocado, a três pontos do Willem II e com menos um jogo.

Na terça-feira, a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) já tinha anunciado a intenção de cancelar o campeonato principal, depois de o governo dos Países Baixos ter prolongado a proibição de eventos públicos, incluindo jogos de futebol à porta fechada, até 01 setembro, devido à pandemia de covid-19.

