Dois jogadores recusam jogar na retoma da NBA na Disney

Trevor Ariza, dos Portland Trail Blazers, e Davis Bertans, dos Washington Wizards, comunicaram às respetivas que não vão participar na retoma do campeonato da NBA marcado para o dia 31 de julho, na Disney World, em Orlando, onde todas as equipas vão ficar confinadas até terminar a liga de basquetebol americana.

Os dois atletas exerceram assim o direito que assiste a todos os jogadores a não participarem no regresso da NBA mais de quatro meses depois da paragem motivada pela pandemia de covid-19. O prazo para os basquetebolistas comunicarem a sua recusa em jogar termina esta quarta-feira e, até ao momento, estes foram os únicos a fazê-lo.

Neste sentido, os Wizards e os Blazers vão poder contratar um jogador cada para substituir estas baixas. Já os atletas vão ter parte dos seus salários reduzido por ficarem em casa.

Trevor Ariza, de 34 anos, que tem no seu currículo um título de campeão pelos Los Angeles Lakers em 2009, decidiu que não vai participar na retoma porque a liga recusou a presença de familiares dos jogadores no complexo da Disney. O jogador dos Portland está a atravessar uma fase complicada na sua vida pessoal, uma vez que está no meio de uma disputa judicial pela guarda do filho de 12 anos, razão pela qual optou por se manter junto do seu descendente, de acordo com informações avançadas pela cadeia de televisão ESPN.

Quanto a Davis Bertans, extremo letão de 27 anos, recupera de uma lesão no joelho direito e está há alguns meses sem jogar, pelo que prefere ficar de fora para proteger o seu estado físico numa altura em que termina contrato com os Washington Wizards e pretende conseguir um novo contrato com outra equipa da liga.

O complexo desportivo da Disney, em Orlandio, vai acolher todas as 22 equipas da NBA que vão terminar a fase regular, acolhendo também os play-off, numa competição que deverá terminar em outubro.