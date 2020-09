Rúben Amorim e mais um jogador infetados

Rúben Amorim testou positivo para a covid 19, soube o DN. Além do treinador do Sporting, também um jogador do plantel está infetado e junta-se aos sete já conhecidos. Desde o regresso ao trabalho os leões já reportaram 11 casos positivos no plantel principal.

No domingo ficou a saber-se que havia sete elementos do plantel (quatro jogadores e um elementos do staff) infetados, o que levou ao adiamento do Troféu Cinco Violinos e do jogo com o Nápoles. Menos de 24 horas depois foram comunicados mais dois casos de coronavírus no reino do leão.

Depois de no início de agosto ter identificado dois casos positivos e de ter revelado o nome dos envolvidos (Vietto e Battaglia), o Sporting decidiu não confirmar a identidade dos infetados, invocando a lei da proteção de dados.

Todos os infetados estão assintomáticos e em isolamento, sendo agora obrigados a cumprir 14 dias de quarentena.... isto a dias do início do campeonato 2020-21. O adiamento do jogo com o Gil Vicente, previsto para sábado, no arranque do campeonato, está assim cada vez mais em dúvida. Na segunda-feira, o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, revelou que todos os atletas da I Liga que testaram positivo iam ser novamente sujeitos a testes e só depois seria tomada uma decisão.

Esta situação terá ainda implicações no jogo com o Paços de Ferreira, da 2.ª jornada da I Liga e na 3ª pré-eliminatória da Liga Europa, marcada para o dia 24, frente ao vencedor do Viking-Aberdeen.

Além dos nove infetados leoninos, também o Gil Vicente reportou 15 casos positivos. Há ainda um infetado no Benfica e um no Vit. Guimarães.