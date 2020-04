Casillas sugere jogo de estrelas do Real e do Barcelona para angariar fundos

O guarda-redes espanhol Iker Casillas propôs esta segunda-feira a organização de um "clássico vintage", com antigas estrelas do Real Madrid e Barcelona para arrecadar fundos para a caridade quando a pandemia de coronavírus terminar.

"Quando todo esse pesadelo terminar, devemos reunir todos os jogadores emblemáticos dos últimos anos e jogar um clássico do vintage", twitou Casillas, que ainda está nos quadros do FC Porto e jogou mais de 500 jogos pelo Real Madrid. "E os fundos serão destinados às pessoas necessitadas", acrescentou.

Resulta gracioso pero a mi me tocó veros en contra varias veces. Y por supuesto, a favor!! Ha habido de todo pero...qué narices!! CUANDO TODA ESTA PESADILLA PASE, deberíamos juntar a los míticos de hace años y jugar un CLÁSICO VINTAGE!! Recaudación para la gente NECESITADA. https://t.co/0KVbbwEvN1 - Iker Casillas (@IkerCasillas) April 6, 2020

A proposta de Casillas, vencedor do Mundial e bicampeão europeu com a Espanha, foi rapidamente recebida com entusiasmo por Andres Iniesta, do Barcelona, ​​que respondeu: "Comece a preparar os convites... e conte comigo!"

Vete haciendo la convocatoria... Y cuenta conmigo!! - Andrés Iniesta (@andresiniesta8) April 6, 2020

Casillas, 38 anos, anunciou que será candidato à presidência da Federação Espanhola de Futebol em fevereiro.

A Espanha é um dos países mais atingidos pelo surto de coronavírus, com 13.055 mortes registadas, só superada pela Itália, e tem mais de 135.000 casos de infeção.

No entanto, o país declarou esta segunda-feira a quarta queda consecutiva diária no número de mortes relacionadas com o novo coronavírus.