Jornada da retoma de quarta a domingo. Líder FC Porto está no arranque a 3 de junho

A primeira jornada após paragem devido à pandemia (12 de março) está definida. O regresso do futebol vai acontecer um dia antes do previsto, a 3 de junho, uma quarta-feira, e logo com dois jogos. O Portimonense-Gil Vicente abre as hostilidades da jornada 25 da I Liga às 19.00, seguido da visita do líder FC Porto à casa emprestada do Famalicão, o Estádio Cidade de Barcelos.

No dia 4 (quinta-feira) há três jogos. O Marítimo-V. Setúbal (19.00), que irá colocar à prova o plano de viagens para a ilha da Madeira, o Benfica-Tondela (19.15) e o Vit. Guimarães-Sporting (21.15).

Na sexta-feira, 5 de junho, joga apenas o Santa Clara e o Sp. Braga (21.00), um jogo que se realizará na Cidade do Futebol, casa dos açorianos nos próximos dois meses. A hora do encontro ainda pode sofrer alterações, uma vez que o campo da Federação pode não ter iluminação suficiente para receber um jogo noturno.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No sábado (6 de junho) há mais dois encontros: o Desp. Aves-Belenenses (19.00), em campo ainda a definir, e o Boavista-Moreirense (21.15). A jornada da retoma fecha no domingo (7 de junho) às 21.00, com o Rio Ave-Paços de Ferreira, 21.00. O local deste jogo ainda irá ser definido, uma vez que o Estádio dos Arcos ainda não passou na inspeção.

Todos os jogos vão dar na Sport TV , com exceção do Benfica, que joga em casa e passa na BTV.

É expectável que o calendário das dez jornada que falta do campeonato deve ser revelado na totalidade ainda esta sexta-feira. O campeonato deve terminar a 26 de julho.

Serão assim 90 jogos em oito semanas e em 12 estádios, para já. Dos 15 estádios que se candidataram a receber jogos da I Liga, a Direção-Geral da Saúde já deu aval a doze, nove numa primeira fase, entre eles o Estádio do Barreiros, casa do Marítimo, e a Cidade do Futebol, casa das seleções, além dos campos dos três grandes, Estádio da Luz, Estádio do Dragão e Estádio José Alvalade, Estádio D. Afonso Henriques (Vit. Guimarães), o Estádio João Cardoso (Tondela), o Municipal de Braga (Sp. Braga) e o Portimão Estádio, que vai receber o regresso do futebol no dia 3 de junho.

O Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira), bem como o Estádio do Bessa (Boavista), o Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente) passaram na vistoria , após fazerem as obras exigidas pela DGS, Ainda à espera de ok das autoridades de saúde estão o Estádio do Bonfim (Vit. Setúbal), o Estádio dos Arcos (Rio Ave) e o Estádio do Desp. Aves.

O Belenenses SAD, que jogava no Estádio Nacional, e o Santa Clara, que joga habitualmente no Estádio de São Miguel, não se propuseram a receber jogos. O clube liderado por Rui Pedro Soares viu o Jamor chumbado previamente (decisão que levará a deslocar a final da Taça de Portugal para outro recinto) e o clube dos Açores aceitou jogar na Cidade do Futebol, mudando-se para o continente até ao fim do campeonato. O Moreirense (Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas) e o Famalicão (Municipal de Famalicão) também aceitaram jogar fora de casa e não submeteram os seus campos a vistorias.

O regresso é feito em clima de tensão entre os clubes e o presidente da Liga Portugal, por causa de uma carta enviada por Pedro Proença a Marcelo Rebelo de Sousa a pedir jogos em canal aberto, o que enfureceu as operadoras. O assunto dominou a reunião dos 18 presidentes dos clubes da I Liga e levou o líder do órgão que rege o campeonato a anunciar que irá pedir uma Assembleia Geral para discutir o seu futuro para 9 de junho.