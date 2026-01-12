Xabi Alonso abandona comando técnico do Real Madrid. Arbeloa é o novo treinador

O antigo médio Xabi Alonso deixou esta segunda-feira, 12 de janeiro, o comando técnico do Real Madrid, um dia após a derrota na Supertaça de Espanha ante o FC Barcelona (3-2), sendo substituído por outro ex-jogador, Álvaro Arbeloa, anunciaram os merengues.“O Real Madrid comunica que, de mútuo acordo entre clube e Xabi Alonso, decidiu-se pelo fim da sua etapa como treinador da equipa principal. Terá sempre o carinho e a admiração de todo o madridismo, porque é uma lenda do Real e representou sempre os valores do clube. Esta será sempre a sua casa”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.. Aos 44 anos, o antigo médio cumpria a primeira época no comando do Real Madrid, depois de fazer história ao serviço do Bayer Leverkusen, que levou ao título alemão, além da conquista da Taça da Alemanha e da Supertaça.Ainda assim, após 20 vitórias em 28 jogos, a direção encimada por Florentino Pérez decide prescindir dos serviços do técnico, que deixa o gigante espanhol em segundo na Liga, a quatro pontos do rival ‘Barça’, e um dia depois de perder a Supertaça, em Jeddah, na Arábia Saudita, para o eterno rival..Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supertaça espanhola (veja os golos). Na Liga dos Campeões, competição em que vai visitar o Benfica, em 28 de janeiro, somou quatro vitórias e duas derrotas, após ter chegado ao clube no verão para disputar o Mundial de Clubes, regressando a uma das casas que marcou como jogador: foram 236 jogos entre 2009 e 2014.No seu lugar estará um antigo colega de equipa, Álvaro Arbeloa, esta segunda-feira anunciado como novo treinador, ‘subindo’ da equipa B após um trajeto que, no clube, se iniciou em 2020, primeiro com infantis, até chegar à segunda equipa.Pelo clube, alinhou em 238 jogos, entre 2009 e 2016, e conquistou duas Champions, um Mundial de Clubes, e um campeonato, entre outros títulos, tendo sido campeão do mundo e bicampeão da Europa pela seleção espanhola, que também partilhou com Xabi Alonso.