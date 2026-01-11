Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Supertaça espanhola (veja os golos)

O Barcelona conquistou este domingo, 11 de janeiro, a Supertaça de Espanha pela 16.ª vez na sua história ao vencer o Real Madrid, por 3-2, em Jeddah, na Arábia Saudita.Os catalães abriram o marcador aos 36 minutos pelo brasileiro Raphinha. Esta partida teve depois um final de primeira parte verdadeiramente louco, com três golos no tempo extra, primeiro com o empate dos merengues através do também brasileiro Vinícius Júnior (45'+2), na resposta o polaco Robert Lewandowski (45'+4) fez o segundo golo e recolocou o Barça na frente do marcador. Só que a partida iria mesmo empatada para o descanso graças a um golo do jovem Gonzalo García (45'+6).A segunda parte foi mais calma no que a golos diz respeito, mas a emoção manteve-se. O momento que decidiu a partida surgiu aos 73 minutos, quando Raphinha bisou, num lance em que teve muita sorte, uma vez que escorregou antes do remate, com a bola a desviar ainda no defesa Asencio.Nos instantes finais o Real Madrid dispôs de algumas oportunidades para voltar a empatar, uma delas pelo ex-benfiquista Álvaro Carreras, que no coração da área rematou para as mãos do guarda-redes Joan García.Veja os golos: