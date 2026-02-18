WWE volta a Portugal a 3 de junho, após nove anos de ausência

A WWE está de regresso a Portugal, para um evento ao vivo a 3 de junho, uma quarta-feira, anunciou esta quarta-feira, 18 de fevereiro, a maior companhia de wrestling a nível mundial.O evento será realizado na MEO Arena, em Lisboa, às 19:30, mas ainda não foi revelado se os protagonistas serão os lutadores do Raw ou do Smackdown.. A WWE está afastada das arenas portuguesas desde 2017, quando levou a cabo um espetáculo no Campo Pequeno, mas entre 2006 e 2012 realizou os seus eventos em Portugal na Meo Arena, antigo Pavilhão Atlântico.Este evento será realizado no âmbito de uma digressão de verão da WWE, que incluirá o premium live event Clash in Italy, em Turim, a 31 de maio. As edições do SmackDown de 29 de maio e 5 de junho serão realizadas em Barcelona (Espanha) e Bolonha (Itália), respetivamente, ao passo que os episódios do Raw de 1, 8 e 22 de junho vão decorrer em Turim, Paris (França) e Londres (Reino Unido).Segundo uma publicação no site da WWE, entre as estrelas que vão participar nesta tour estão CM Punk, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Stephanie Vaquer, Jade Cargill, The Usos, Gunther, Sami Zayn, Liv Morgan e "muitos mais"..Killer Kelly, a portuguesa que largou tudo pelo wrestling.Cláudia Bradstone, a neta de Matateu que é internacional no wrestling