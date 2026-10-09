Walace estreia-se a marcar e dá vitória ao Gil Vicente em Moreira de Cónegos

O Gil Vicente venceu esta sexta-feira o Moreirense por 1-0, em Moreira de Cónegos, no jogo de abertura da oitava jornada da Liga Portugal Betclic, graças a uma grande penalidade convertida por Walace França já no primeiro minuto de compensação. Na estreia pelos gilistas, o avançado brasileiro decidiu um dérbi minhoto equilibrado e deu à equipa de Luís Pinto o primeiro triunfo fora de casa nesta edição do campeonato.

Depois de uma primeira parte com poucas ocasiões claras, o Gil Vicente mostrou maior iniciativa, pressionou alto e procurou explorar os erros do Moreirense na construção. Murilo foi um dos elementos mais inconformados dos visitantes, mas a melhor oportunidade do primeiro tempo pertenceu aos cónegos: Liberato surgiu na cara de Lucão, aos 24 minutos, e o guarda-redes brasileiro evitou o golo.

O encontro ganhou algum ritmo após o intervalo, embora continuasse marcado pela escassez de oportunidades. Andreas Lausen ficou perto de abrir o marcador para o Gil Vicente aos 49 minutos, rematando ao lado depois de uma assistência de Murilo, num lance em que os visitantes ainda reclamaram falta na área.

O Moreirense respondeu e cresceu na segunda parte. Aos 88 minutos, Tiago Andrade cruzou com qualidade da esquerda para Landerson, mas o avançado não conseguiu enquadrar o desvio, desperdiçando a melhor ocasião da equipa de Vasco Botelho da Costa.

Quando o empate parecia inevitável, o Gil Vicente encontrou o lance decisivo. Mohamed Kaba aproveitou uma abordagem deficiente de Gilberto Batista para entrar na área e acabou derrubado por Maracás. O árbitro Miguel Nogueira apontou para a marca de grande penalidade, decisão confirmada após a intervenção do VAR. Walace França, lançado aos 83 minutos para se estrear com a camisola gilista, assumiu a cobrança e marcou, apesar de André Ferreira ter adivinhado o lado.

O golo aos 90+1 minutos premiou a maior insistência do Gil Vicente e castigou um Moreirense que teve a vitória ao alcance poucos instantes antes. A equipa de Barcelos soma agora 11 pontos, com um jogo em atraso, e ultrapassa o rival minhoto, que permanece com oito.