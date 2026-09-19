Murillo fez o golo solitário do Gil Vicente.
Murillo fez o golo solitário do Gil Vicente. Foto: X/Gil Vicente
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Gil Vicente e Marítimo empatam com golo nos descontos em Barcelos

Murilo colocou os gilistas em vantagem aos sete minutos, mas Ayuma restabeleceu a igualdade aos 90+3. As duas equipas somam oito pontos na I Liga.
DN/Lusa
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O Gil Vicente e o Marítimo empataram este sábado, 19 de setembro, a um golo (1-1), aumentando ambos o número de encontros sem vencer, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Barcelos.

O brasileiro Murilo adiantou os anfitriões, logo aos sete minutos, e o nigeriano Ayuma restabeleceu a igualdade já nos descontos, aos 90+3.

O Gil Vicente, que somou o quarto jogo consecutivo sem ganhar e tem um jogo em atraso, e o Marítimo, sem vitórias nas últimas cinco rondas, passaram ambos a contar oito pontos, seguindo empatados também com o Académico de Viseu, no grupo dos oitavos.

Murillo fez o golo solitário do Gil Vicente.
Golo de Butzke permite ao Marítimo resgatar empate com Académico de Viseu
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