Volta a Portugal. Na consagração do francês Alexis Guérin, Rui Oliveira venceu no Porto

O francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn) confirmou este domingo (16 de agosto) a conquista da Volta a Portugal em bicicleta, ao ser oitavo na 10.ª e última etapa, vencida ao sprint por Rui Oliveira (UAE Emirates) na Avenida dos Aliados, no Porto.

Um ano depois de ter ficado imediatamente atrás do bicampeão Artem Nych, o gaulês inverteu agora os lugares com o colega de equipa, deixando o russo na vice-liderança, a 01.02 minutos, enquanto Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista) foi terceiro da geral, a 4.30.

A derradeira tirada da 87.ª edição da Volta a Portugal foi vencida pelo campeão olímpico de madison Rui Oliveira, que cumpriu os 136,9 quilómetros entre a Maia e o Porto em 03:06.35 horas, à frente do espanhol Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) e de Francisco Campos (Tavira-Crédito Agrícola), segundo e terceiro, respetivamente.