Guérin vence na Senhora da Graça e encaminha-se para o triunfo final na Volta a Portugal

O ciclista francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn) encaminhou-se este sábado, 15 de agosto, para a vitória na Volta a Portugal, ao triunfar isolado na chegada ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, numa enlutada nona e penúltima etapa.

Um dia depois da morte do jovem britânico Finlay Tarling durante a oitava tirada e já sem representantes da equipa NSN Development Team em competição, o gaulês cumpriu os 142,3 quilómetros desde Paredes em 03:44,55 horas, deixando José Fernandes (GI Group Holding-Simoldes-UDO) a três segundos e o colega de equipa Artem Nych a nove.

Na classificação geral, Guérin, que já tinha triunfado na quarta etapa, passa a ter 01.02 minutos de vantagem sobre o russo, vencedor das duas últimas edições da Volta, e 04.30 face ao agora terceiro colocado, Pedro Silva (Feira dos Sofás-Boavista).

A 87.ª edição da Volta a Portugal fica concluída no domingo, com a 10.ª e derradeira tirada, que vai ligar a Maia ao Porto, num total de 136,9 quilómetros.