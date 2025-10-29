Vitinha revela segredos da boa forma: chef particular e fisioterapeuta em casa

Vitinha confessou que foi “estranho” ver o seu nome em terceiro lugar na Bola de Ouro - atrás de Dembelé e Yamal - , sendo assim considerado o terceiro melhor jogador de futebol do Mundo na época passada. “Se me dissessem, quando tinha 12 anos - “aos 25 anos, vais ser terceiro na Bola de Ouro”- , isso teria uma importância incrível”, confessou o português do PSG."Mas agora, quando estás a viver as coisas, quando vês o percurso, tudo acontece de forma um pouco natural. Vives o momento com menos excitação do que antes. Com o tempo, quando tomas consciência disso com a tua família e os teus amigos, ser terceiro na Bola de Ouro é fantástico, é um sonho", disse o médio, sublinhando que isso também traz responsabilidades.Mas, mesmo sabendo que "não é fácil ter bom desempenho todos os anos" e que "há muita concorrência e competitividade enorme", Vitinha promete fazer tudo para me manter a esse nível: "Estou no sítio perfeito para conseguir isso. O PSG é o campeão europeu em título e vou tentar fazer a mesma época, e, se possível, ainda melhor."Defensor do princípio “come bem e dorme bem”, o português revelou alguns segredos da boa forma física e mental. “Procuro fazer tudo o que os profissionais têm disponível no centro de treinos do PSG. Tento fazer sempre exercícios de recuperação, banhos frios, botas de recuperação, talassoterapia. Há muitas coisas que se podem fazer e não custam nada”, disse numa entrevista ao site Ici Paris.Vitinha explicou ainda que, pessoalmente, também investe. “Tenho um fisioterapeuta e um chef em casa. É importante investir nessa área. É um grande erro não investir nem um pouco no teu desempenho. Se tens dinheiro, e todos sabem que os jogadores ganham muito, é uma tolice não investires na tua profissão e naquilo que fazes”, revelou o internacional português, revelando que o seu chef de cozinha “está em contato direto com o nutricionista do PSG”.O médio não trata apenas do físico: “Nunca se está imune a lesões ou cansaço, mas quando fazes isso tudo, até mentalmente estás bem, mais disponível.” PSG com receitas recordeEm 2024/25, o PSG registou 837 milhões de euros de receita, um valor que supera em 31 milhões os resultados da época anterior e multiplica por nove a faturação, desde que o clube foi comprado pelo Qatar Sports Investments, em 2011.A conquista da Liga dos Campeões, bem como presença na final do Mundial de Clubes e a drástica redução da folha salarial, com a saída de jogadores como Neymar, Messi ou Mbappé contribuíram para a saúde financeira do emblema parisiense. E, pesar da saída das maiores estrelas, a venda de camisolas aumentou 210%.O clube vai agora pedir que seja levantada a vigilância imposta pela UEFA, em 2022, por violação das regras do fair play financeiro, uma vez que as despesas relacionadas com a equipa estão abaixo dos 70% das receitas, cumprindo assim as obrigações impostas pelo organismo europeu.isaura.almeida@dn.pt.PSG goleia Inter Milão e conquista Liga dos Campeões pela primeira vez