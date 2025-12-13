Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desporto

Visita de Messi gera o caos em estádio na Índia. "O meu bilhete custou 113 euros e nem vimos a cara dele"

Cerca de 80 mil espectadores encheram estádio em Calcutá e, muitos deles, não contiveram a indignação pela presença fugaz do futebolista argentino que se encontra de visita ao país.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Os fãs de Lionel Messi destruíram autenticamente o estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá, em protesto pela breve aparição, de cerca de 22 minutos, do futebolista argentino no relvado do recinto no âmbito de uma visita à Índia, que começou na manhã deste sábado, 13 de dezembro.

Inicialmente, o atual jogador do Inter Miami tinha prevista uma presença de cerca de 45 minutos, mas foi encurtada sem justificação, o que levou parte dos cerca de 80 mil adeptos que encheram as bancadas a arrancar e arremessar cadeiras, além de outros objetos, para a pista de atletismo e para o relvado.

Além disso, houve quem fosse mais longe e invadisse mesmo o relvado, o que obrigou à intervenção das forças policiais.

De acordo com a impressa indiana, Messi acenou à multidão presente nas bancadas, que mal conseguiu ver o internacional argentino, uma vez que eram mais de 500 pessoas, entre seguranças e convidados, que rodeavam o futebolista no relvado. "Nem vimos a cara dele. Isto é uma fraude", dizia um adepto à Asian News International (ANI).

"Estavam à volta dele todos os políticos. Por que nos chamaram aqui? Isto é o meu bilhete. Pensam que somos estúpidos. Vejam o meu bilhete, custou 12 mil rupias [cerca de 113 euros] e nem vimos a cara dele", afirmou outro adepto à mesma agência, enquanto outro dizia que "o dinheiro, as emoções e o tempo das pessoas foi perdido".

Perante o caos que se gerou, o diretor-geral da polícia de Bengala Ocidental, Rajeev Kumar, revelou que Satadru Dutta, o organizador do evento no estádio, foi entretanto detido.

"Já detivemos o principal organizador. Estamos a tomar medidas para que esta má gestão não fique impune. O plano era que ele viesse aqui, acenasse, cumprimentasse algumas pessoas e fosse embora. O Governo já constituiu uma comissão que vai analisar todos os aspetos, inclusive se houve falha de gestão da organização", afirmou Kumar à agência Reuters.

Estátua com 21 metros de Messi inaugurada este sábado na Índia. Argentino faz digressão de três dias no país
Distúrbios
Índia
Lionel Messi
Calcutá

