Vingegaard entra como favorito no Giro de Itália e corre para ser o oitavo a ganhar as três grandes voltas

O ciclismo nunca viu tanta competição direta por recordes e isso explica a corrida desenfreada dos principais atletas a outras Grandes Voltas e não apenas à Volta a França. Enquanto o esloveno Tadej Pogacar corre para ser o quarto da história com todas as clássicas monumento do calendário e procura, em julho, igualar os maiores de sempre no Tour, correndo pela quinta vitória, Jonas Vingegaard quer fechar o ramalhete que o pode colocar como um dos maiores voltistas de sempre. Depois de ganhar Volta a França em 2022 e 2023, o dinamarquês bateu João Almeida, segundo classificado, na Vuelta de 2025. Sem querer esperar mais, Vingegaard vai atacar, aos 29 anos, a estreia no Giro. Uma mudança importante de planos depois de cinco anos consecutivos a depositar todas as fichas no Tour. O dinamarquês, com duas vitórias no Tour e três segundos lugares atrás de Pogacar, pode ser o oitavo a ganhar as três Grandes Voltas. Não se verifica desde Chris Froome, quando o britânico, num golpe de asa, revirou a classificação em 2018 com um ataque a 80 quilómetros da meta. Corre para ser o quarto neste século a atingir este objetivo, depois de Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Froome. Esta dedicação recente dos atletas, que dão enorme relevo ao Giro e à Vuelta, nem sempre aconteceu: os franceses privilegiavam o Tour, os italianos o Giro e os espanhóis a Vuelta.Na Volta a Itália que arranca esta sexta-feira, 8 de maio, na Bulgária, Vingegaard terá de pensar na camisola rosa, mas não pode descurar um certo descanso se, em julho, quiser lutar pelo pódio no Tour. Pogacar, há dois anos, ganhou seis etapas no Giro e mais seis no Tour, vencendo as duas provas. Não se espera uma estratégia tão atacante da parte da Visma como dessa UAE de 2024. O plano é levar o dinamarquês mais contido para responder diante dos trepadores. Porque sabe que tem um contrarrelógio de 42 quilómetros a seu favor, a meio da corrida, na 10.ª etapa.Por isso, inevitavelmente, a ausência de João Almeida – que como o DN avançou há semana e meia, está de fora da prova por ter agravado a condição física após uma virose, entrando já debilitado na Volta a Catalunha, em março – é extremamente favorável porque só o ciclista português poderia rivalizar com Vingegaard no tal contrarrelógio de 42 km. Há um enorme favoritismo, portanto, do dinamarquês, que deu seis das dez vitórias à equipa este ano. A preparação foi perfeita com duas vitórias de etapa e a conquista das gerais no Paris-Nice e na Volta à Catalunha, sendo que a equipa leva ainda o talismã Sepp Kuss, vencedor de uma Volta a Espanha e preponderante em todas as vitórias da Visma (antiga Jumbo) em Grandes Voltas.Nos rivais, saliente-se a ausência de Mikel Landa\u0010(Bahrain) e Richard Carapaz\u0010(EF) que competiriam pelo pódio. Espera-se que a Red Bull-Bora tente proteger o jovem Giulio Pelizzari, tendo ao lado Jai Hindley, que ganhou a prova em 2022. Egan Bernal, já vencedor de um Giro e de um Tour antes da grave lesão que o deixou em risco de vida em 2022, é o nome mais sonante da Netcompany Ineos e destacou-se com um quinto lugar na mais recente Liège-Bastogne-Liège, com Thymen Arensman a poder ser o líder-sombra da equipa face às duas vitórias de etapa no Tour 2025. Felix Gall lidera a Decathlon CMG, que vai entregar o trono a Paul Seixas no Tour, enquanto Ben O’Connor é o líder da Jayco AlUla e Enric Mas da Movistar, equipa espanhola que terá Nélson Oliveira nas fileiras. Por outro lado, Afonso Eulálio fará o segundo Giro pela Bahrain e António Morgado estreia-se em Grandes Voltas no terceiro ano de UAE Emirates. A equipa terá, à partida, mais liberdade para ganhar etapas, mas Adam Yates tem perfil para lutar pelo pódio se estiver na melhor forma física.A Bulgária, sem grande história no ciclismo, recebe pela primeira vez uma Grande Volta. A 2.ª etapa, em Velico Tarnovo, é o primeiro teste na geral. Em Itália, existirão seis finais em alto. À 7.ª etapa devem definir-se os favoritos no Blockhaus e à 14.ª tirada em Gressan. A terceira semana tem duras subidas até Carì, Alleghe e Piancavallo. De finais claramente para sprinters puros, só as incursões em Nápoles, Milão e Roma..Alberto Contador: “Vingegaard faz boa opção porque não ficará mais dez anos no ciclismo”Alberto Contador, antigo ciclista vencedor das três Grandes Voltas, é atualmente comentador do canal Eurosport e fez a antevisão do Giro, com o DN a ser um dos meios de comunicação escolhidos para a entrevista.Vingegaard é o favorito indiscutível a ganhar o Giro?Sem dúvida, é o rival a abater pela sua fiabilidade, pelo profissional que é, pelos cuidados que tem. E não tem dias maus, as corridas que tem perdido para Pogacar é porque o rival tem sido melhor.É uma boa opção a aposta de Vingegaard de atacar a camisola rosa no Giro?Tentar a tripla coroa, ganhar as três Grandes Voltas, implica vencer o Giro. É uma boa opção porque se sente em grande condição e não estará, certamente, mais dez anos no ciclismo [tem 29 anos]. Já mencionou que há um desgaste para a família. Além disso, estará mais relaxado para o Tour caso vença o Giro.João Almeida seria o principal rival de Vingegaard caso estivesse em competição?João Almeida é muito experiente, é sólido e está em idade de lutar pela vitória. Ainda assim, não o vejo à altura de Jonas Vingegaard. Teria um contrarrelógio de 40 quilómetros que, olhando para outros rivais, veria com muito apreço, porque podia ganhar tempo, mas não me atrevo a colocá-lo ao nível de Jonas Vingegaard.Como caracteriza a importância de vencer as três Grandes Voltas?Quando o consegui não lhe dava tanta importância. Quando ganhei o Giro e o Tour, pensei que seria importante vencer a Vuelta. Mas geralmente não te colocas a pensar no que tens para ganhar, nem no que foste adquirindo. Só quando acabas carreira é que analisas cada prova conquista.