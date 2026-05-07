Jonas Vingegaard (ao centro) venceu a Vuelta em 2025 e agora procura o Giro, no qual é favorito.
Jonas Vingegaard (ao centro) venceu a Vuelta em 2025 e agora procura o Giro, no qual é favorito.FOTO: EPA/Javier Lizon
Desporto

Vingegaard entra como favorito no Giro de Itália e corre para ser o oitavo a ganhar as três grandes voltas

O dinamarquês da Visma tem um contrarrelógio de 42 km que ajudará a consolidar a força que tem mostrado na montanha. Sem João Almeida, Portugal terá Nélson Oliveira, Afonso Eulálio e António Morgado.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Ciclismo
João Almeida
Tour
Giro de Itália
Jonas Vingegaard
Modalidades
edição impressa
Visma
Grandes Voltas
Diário de Notícias
www.dn.pt