Sem Ricardo Horta, Vicens pede “melhor versão” do Sp. Braga para ultrapassar Áustria Viena

Ricardo Horta lesionou-se e vai ficar parado entre duas a três semanas, de acordo com o boletim clínico do Sporting de Braga, divulgado na tarde desta quarta feira. O jogador arsenalista tem uma leão muscular na perna direita, vai falhar os dois encontros com o Áustria Viena e tem em risco o jogo com o Vitória de Guimarães. Esta informação foi revelada horas depois da conferência de imprensa de Carlos Vicens, na antevisão do jogo frente ao Áustria Viena.

O treinador exige uma equipa próxima do seu melhor para conseguir ganhar vantagem no Estádio Municipal de Braga, na primeira mão do play-off da Liga Conferência, antes da decisão da eliminatória, marcada para 27 de agosto, na capital austríaca.

Depois de ultrapassar o Zeleznicar Pancevo e o Dínamo Minsk nas rondas anteriores, os minhotos têm agora pela frente o último obstáculo antes da fase de liga da competição. E Vicens não esconde que espera dificuldades perante um adversário que considera capaz de castigar rapidamente qualquer erro do Braga.

“Queremos ser e oferecer a melhor versão que podemos, porque a ocasião merece-o. São 180 minutos de futebol e amanhã jogamos em casa, podendo oferecer a nossa melhor versão, uma versão melhor, por exemplo, do que a que oferecemos na Bulgária perante um rival que tem um nível bom”, afirmou o treinador espanhol na antevisão da partida.

Vicens deixou, de resto, um aviso claro sobre as características do Áustria Viena. “É uma equipa que sai bem para ataques rápidos, que ataca com muita gente, uma equipa aguerrida, que pode penalizar-nos em saídas rápidas e com ataque posicional com muita gente na área. Vamos precisar de um Sp. Braga muito bom para passar esta eliminatória.”

O técnico dos arsenalistas entende que não é fácil comparar o adversário austríaco com as equipas que o Braga já encontrou neste percurso europeu, sobretudo pelas diferenças entre as respetivas culturas futebolísticas. “Temos de ver os contextos, cada um joga em ligas diferentes. O contexto aqui é diferente. Zeleznicar estreou-se nas competições europeias, Minsk tem uma boa organização defensiva e agora temos um adversário com elementos do futebol da Alemanha e da Áustria, que olha muito para a frente, para as transições, e sem se preocupar se não tiver êxito.”

Perante essas características, Vicens quer um Braga capaz de manter a identidade, mas suficientemente preparado para responder aos pontos fortes do adversário. “Temos de nos adaptar aos rivais, com culturas futebolísticas diferentes, de impor o nosso jogo, atacar bem e criar oportunidades.”