Vice-campeã do Mundo Diribe Welteji suspensa por infração às regras antidoping até 2027

A meia-fundista etíope Diribe Welteji, vice-campeã mundial dos 1500 metros em 2023, foi suspensa por dois anos pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), na sequência de uma infração às regras antidoping. A decisão, divulgada esta quinta-feira, estabelece um período de inelegibilidade com início a 8 de julho de 2025, contabilizando já o tempo de suspensão provisória cumprido pela atleta.A sanção resulta de um processo iniciado pela Unidade de Integridade do Atletismo, organismo independente ligado à World Athletics, depois de a corredora ter recusado, sem justificação considerada válida, fornecer uma amostra num controlo fora de competição. A agência antidopagem da Etiópia havia inicialmente concluído não existir infração, mas a decisão foi contestada e remetida para arbitragem internacional.O tribunal entendeu que houve uma “falha atípica e não intencional”, reconhecendo o histórico disciplinar da atleta e a existência de barreiras linguísticas, mas considerou existir negligência incompatível com uma competidora de alto nível. Por esse motivo, optou por aplicar uma suspensão de dois anos, inferior aos quatro solicitados pela entidade acusadora.A suspensão prolonga-se até junho de 2027 e implica a anulação de todos os resultados obtidos desde 25 de fevereiro de 2025. Entre eles está a medalha de prata conquistada nos Mundiais de pista curta de Nanjing, na China, bem como o recorde pessoal de 3.51,44 minutos alcançado num meeting em Eugene, entretanto invalidado. O melhor tempo oficial da atleta regressa assim a 3.52,75, marca obtida em Paris.Welteji, de 23 anos, não compete desde julho de 2025. A corredora destacou-se internacionalmente ao conquistar a prata nos Campeonatos Mundiais de Atletismo Budapeste 2023 e ao terminar em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Antes da suspensão provisória, decretada em setembro, preparava-se para participar nos Mundiais disputados em Tóquio, no Japão.Com a decisão agora confirmada, a atleta só poderá regressar à competição internacional a partir da época de 2027, ficando afastada dos principais campeonatos globais durante dois anos completos..Decisão do TAS "pode afetar luta futura contra o doping".Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto