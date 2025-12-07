Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Verstappen vence em Abu Dhabi, mas é Lando Norris o novo campeão do mundo de Fórmula 1

Aos 26 anos, o piloto da McLaren conquista o seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Verstappen até venceu a última prova, mas vê a sua série de campeonatos consecutivos chegar ao fim.
Rui Miguel Godinho
O piloto inglês da McLaren, Lando Norris, é o novo campeão do mundo de Fórmula 1. A confirmação chegou este domingo, 7 de dezembro, na última prova do campeonato, onde Norris foi terceiro, com Max Verstappen (Red Bull) a vencer a corrida.

Lando Norris, 26 anos, é o primeiro piloto desde o seu compatriota Lewis Hamilton (em 2008) a vencer um título mundial pela McLaren.

Saindo de segundo lugar na grelha de partida, Lando Norris chegou à última corrida, em Abu Dhabi, com uma vantagem considerável para os dois rivais (o australiano Oscar Piastri, seu colega de equipa, e o neerlandês Max Verstappen). Para ser campeão do mundo, bastava terminar no pódio, o que acabou por acontecer após uma corrida quase sempre liderada pelo neerlandês da Red Bull.

Isto significa que Max Verstappen vê interrompida a sua série de títulos consecutivos (quatro, ao todo), que conquistou desde 2021 precisamente na pista onde este domingo acabou por ceder.

A somar a este título de pilotos, a McLaren conquistou também o título de construtores. Em 2024, a scuderia britânica também vencera o título de equipas.

