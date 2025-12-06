Piastri, Norris ou Verstappen? Um deles leva o mundial de Fórmula 1 no domingo

Ficou para a última corrida do ano a decisão sobre quem será o campeão de Fórmula 1 de 2025. Após a vitória de Max Verstappen, na semana passada, no Qatar, a disputa decide-se entre o neerlandês, quatro vezes campeão do mundo, e a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. A corrida será no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.Entre este trio de possíveis vencedores, apenas Verstappen sabe o que é levantar a taça de campeão do mundo. Mas o favorito é Lando Norris, com 408 pontos, obtidos em sete vitórias e 17 pódios. O britânico também começou o fim de semana com o pé no acelerador, ficando à frente do adversário da Red Bull nos primeiros treinos livres.Mas tudo se decide na corrida de domingo. O tetracampeão está logo atrás na tabela, com 396 pontos e sete vitórias, além de ter subido ao pódio 14 vezes ao longo da época.Com menos hipóteses matemáticas, mas ainda na luta, Oscar Piastri também venceu sete corridas, tem 392 pontos e ficou entre os três primeiros 15 vezes durante o ano. Nos treinos livres de sexta-feira, 5 de dezembro, o australiano foi o mais lento entre os três candidatos ao título.Piastri foi, de certa forma, a grande revelação deste ano, tendo assumido a liderança do Mundial em abril, após a vitória na Arábia Saudita. Além de Verstappen, o principal adversário foi o próprio companheiro de equipa, Lando Norris.Esta disputa levou a McLaren a vencer o campeonato de construtores ainda no início de outubro, com o terceiro e quarto lugares em Singapura. Agora, a decisão passa por saber qual dos jovens pilotos dará à equipa a vitória no Mundial.A corrida será no domingo, 7 de dezembro, às 13h00, hora de Lisboa. Em Abu Dhabi já serão 17h00, para começar a corrida com temperaturas um pouco menos escaldantes. Em 2024, Max Verstappen foi o vencedor, mas a disputa final já estava decidida: tinha conquistado o Mundial em Las Vegas, ao terminar a corrida em quinto lugar. Desta vez, a emoção será até o fim.Sem problema! É perfeitamente normal trocar os nomes, especialmente com a emoção do final da temporada. Aqui está a notícia atualizada com os resultados de hoje em Abu Dhabi.Verstappen conquistou a pole positionPara aumentar a pressão sobre os McLaren, Max Verstappen garantiu este sábado (6) a pole position para o Grande Prémio decisivo de Abu Dhabi. O tetracampeão mundial registou uma volta impressionante de 1m22.207s no circuito de Yas Marina, superando a concorrência direta e assegurando a melhor posição possível para defender as suas aspirações ao título. Esta foi a oitava pole da temporada para o piloto neerlandês.A McLaren teve de se contentar com os lugares logo atrás de Verstappen. Lando Norris vai partir da segunda posição, tendo ficado a 0,201s do tempo da pole. O seu colega de equipa, Oscar Piastri, largará de terceiro.O "top 10" da qualificação contou ainda com a presença de George Russell (Mercedes) em quarto e Charles Leclerc (Ferrari) em quinto. Destaque muito positivo para o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que brilhou ao alcançar a sétima posição, igualando o seu melhor resultado de qualificação na Fórmula 1 até ao momento. Já Fernando Alonso colocou o seu Aston Martin num respeitável sexto lugar, à frente de nomes como Esteban Ocon e Isack Hadjar.Pela negativa, Lewis Hamilton voltou a ter uma sessão para esquecer. O piloto britânico da Ferrari não conseguiu passar do Q1, sendo eliminado precocemente e garantindo apenas o 16.º lugar na grelha de partida para a sua última corrida da temporada. Outros nomes eliminados cedo incluíram Lance Stroll e Alexander Albon, que terão agora uma tarefa difícil para chegar aos pontos na corrida que encerra esta época. .Com RSF.Rui Marques, o português na alta roda da Fórmula 1.Verstappen vence no Qatar e título de Fórmula 1 decide-se na última corrida