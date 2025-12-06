Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Verstappen (que consquistou a pole), Norris (à esq.) e Piastri após a qualificação, este sábado.
Verstappen (que consquistou a pole), Norris (à esq.) e Piastri após a qualificação, este sábado.ALI HAIDER/EPA
Desporto

Piastri, Norris ou Verstappen? Um deles leva o mundial de Fórmula 1 no domingo

Título máximo será decidido na última corrida calendário, na escaldante pista de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Para aumentar a tensão, Max Verstappen conquistou a Pole.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Ficou para a última corrida do ano a decisão sobre quem será o campeão de Fórmula 1 de 2025. Após a vitória de Max Verstappen, na semana passada, no Qatar, a disputa decide-se entre o neerlandês, quatro vezes campeão do mundo, e a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. A corrida será no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Entre este trio de possíveis vencedores, apenas Verstappen sabe o que é levantar a taça de campeão do mundo. Mas o favorito é Lando Norris, com 408 pontos, obtidos em sete vitórias e 17 pódios. O britânico também começou o fim de semana com o pé no acelerador, ficando à frente do adversário da Red Bull nos primeiros treinos livres.

Mas tudo se decide na corrida de domingo. O tetracampeão está logo atrás na tabela, com 396 pontos e sete vitórias, além de ter subido ao pódio 14 vezes ao longo da época.

Com menos hipóteses matemáticas, mas ainda na luta, Oscar Piastri também venceu sete corridas, tem 392 pontos e ficou entre os três primeiros 15 vezes durante o ano. Nos treinos livres de sexta-feira, 5 de dezembro, o australiano foi o mais lento entre os três candidatos ao título.

Piastri foi, de certa forma, a grande revelação deste ano, tendo assumido a liderança do Mundial em abril, após a vitória na Arábia Saudita. Além de Verstappen, o principal adversário foi o próprio companheiro de equipa, Lando Norris.

Esta disputa levou a McLaren a vencer o campeonato de construtores ainda no início de outubro, com o terceiro e quarto lugares em Singapura. Agora, a decisão passa por saber qual dos jovens pilotos dará à equipa a vitória no Mundial.

A corrida será no domingo, 7 de dezembro, às 13h00, hora de Lisboa. Em Abu Dhabi já serão 17h00, para começar a corrida com temperaturas um pouco menos escaldantes. Em 2024, Max Verstappen foi o vencedor, mas a disputa final já estava decidida: tinha conquistado o Mundial em Las Vegas, ao terminar a corrida em quinto lugar. Desta vez, a emoção será até o fim.

Sem problema! É perfeitamente normal trocar os nomes, especialmente com a emoção do final da temporada. Aqui está a notícia atualizada com os resultados de hoje em Abu Dhabi.

Verstappen conquistou a pole position

Para aumentar a pressão sobre os McLaren, Max Verstappen garantiu este sábado (6) a pole position para o Grande Prémio decisivo de Abu Dhabi. O tetracampeão mundial registou uma volta impressionante de 1m22.207s no circuito de Yas Marina, superando a concorrência direta e assegurando a melhor posição possível para defender as suas aspirações ao título. Esta foi a oitava pole da temporada para o piloto neerlandês.

A McLaren teve de se contentar com os lugares logo atrás de Verstappen. Lando Norris vai partir da segunda posição, tendo ficado a 0,201s do tempo da pole. O seu colega de equipa, Oscar Piastri, largará de terceiro.

O "top 10" da qualificação contou ainda com a presença de George Russell (Mercedes) em quarto e Charles Leclerc (Ferrari) em quinto.

Destaque muito positivo para o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que brilhou ao alcançar a sétima posição, igualando o seu melhor resultado de qualificação na Fórmula 1 até ao momento. Já Fernando Alonso colocou o seu Aston Martin num respeitável sexto lugar, à frente de nomes como Esteban Ocon e Isack Hadjar.

Pela negativa, Lewis Hamilton voltou a ter uma sessão para esquecer. O piloto britânico da Ferrari não conseguiu passar do Q1, sendo eliminado precocemente e garantindo apenas o 16.º lugar na grelha de partida para a sua última corrida da temporada. Outros nomes eliminados cedo incluíram Lance Stroll e Alexander Albon, que terão agora uma tarefa difícil para chegar aos pontos na corrida que encerra esta época.

Com RSF

Verstappen (que consquistou a pole), Norris (à esq.) e Piastri após a qualificação, este sábado.
Rui Marques, o português na alta roda da Fórmula 1
Verstappen (que consquistou a pole), Norris (à esq.) e Piastri após a qualificação, este sábado.
Verstappen vence no Qatar e título de Fórmula 1 decide-se na última corrida
Fórmula 1
Max Verstappen
Lando Norris
Desporto
Mundial de Fórmula 1
Oscar Piastri

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt