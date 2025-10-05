F1: George Russell vence GP de Singapura. McLaren é campeã de 2025

O piloto inglês da Mercedes foi o grande vencedor do Grande Prémio de Singapura, que aconteceu este domingo, 5 de outubro, num dos circuitos preferidos dos fãs da modalidade. Depois de ter assegurados a pole position, durante a qualificação de sábado, George Russell fez uma corrida sem, sequer, ver a liderança ameaçada durante toda a prova, que se pautou pela ausência de momentos emocionantes, algo raro de acontecer naquela pista.Max Verstappen, atual campeão em título, garantiu o segundo lugar ao volante do seu Red Bull, a mais de 5 segundos de Russell, e Lando Norris fechou o pódio da 18ª prova da temporada. Pontos que, a juntarem-se aos garantidos por Oscar Piastri, o piloto que lidera a atual temporada e que terminou na quarta posição, foram suficientes para garantir à McLaren o seu 10º título de Campeã do Mundo de Construtores, ainda que faltem seis corridas para o final da época. No entanto, o domínio da equipa liderada por Zack Brown, e pela qual correm Lando Norris e Oscar Piastri, tem sido praticamente incontestado. . A Ferrari continua, ainda assim, a ser a equipa que mais Campeonatos de Construtores ganhou - foram 16 ao longo da história. A scuderia italiana viu os seus pilotos terminarem o GP de Singapura em 6.º (Charles Leclerc) e 7.º (Lewis Hamilton) lugares, respetivamente.Para a semana não haverá Grande Prémio, e as corridas retomam no próximo dia 19 de outubro, quando as equipas estiverem em solo norte-americano para se apresentarem no GP dos EUA, em Austin..F1: Russell conquista pole em Singapura.F1: Saída de Christian Horner da Red Bull pode custar 50 milhões de libras à equipa